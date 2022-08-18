США считают, что «историческая возможность» для достижения мира сохраняется

Ереван /Медиамакс/. Соединенные Штаты считают, что «историческая возможность» для достижения мира между Азербайджаном и Арменией сохраняется.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

«Несмотря на неудачи, мы по-прежнему видим такую возможность. Мы всегда признавали, что это не будет простым процессом. Мы считаем, что путем непрерывного диалога, постоянного взаимодействия, в том числе - на высшем уровне, мы сможем делать все возможное для достижения долгосрочного всеобъемлющего мира», - сказал Прайс.

Он отметил, что недавнее обострение ситуации «подчеркивает необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования путем переговоров по всем остающимся вопросам, связанным с конфликтом в Нагорном Карабахе или вытекающим из него».

Нед Прайс сказал, что США будут продолжать свои усилия «как на двусторонней основе, а также совместно с партнерами-единомышленниками из Европейского союза и в рамках нашей роли как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам прийти к долгосрочному и всеобъемлющему миру.