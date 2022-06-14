Пашинян: Формулировка «коридор» для нас – «красная черта»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян в интервью телеканалу «Аль-Джазира» заявил, что Армения контактирует с Азербайджаном во многих плоскостях, а недавно была создана также комиссия по делимитации.

Он сообщил, что одна встреча состоялась, и уже есть договоренность о том, что вторая встреча состоится в Москве, а третья – в Брюсселе.

«Надеемся, что при поддержке наших международных партнеров мы сможем делимитировать наши границы. На самом деле делимитационная комиссия не имеет никакого отношения к нагорно-карабахскому конфликту, поскольку у нас разные направления общения с Азербайджаном, одним из которых является делимитация. Очень важно также упомянуть вопрос безопасности границ, который также входит в мандат этой комиссии, потому что мы должны поддерживать стабильность и безопасность по всей протяженности границы», - сказал Пашинян.

Он отметил, что второй платформой является нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном. Есть еще одна сфера - это открытие региональных, транспортных и экономических коммуникаций, однако самым актуальным вопросом как для Армении и Азербайджана, так и для регионального мира остается вопрос Нагорного Карабаха.

Отвечая на вопрос, каков подход и позиция Армении в отношении коридора, который должен соединить Азербайджан и Турцию, Никол Пашинян заявил, что формулировки о так называемом «коридоре» для Еревана неприемлемы.

«Для нас это красная черта, поскольку в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, есть один коридор. Это Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией. Однако в нашем трехстороннем заявлении есть еще одно положение, которое касается открытия коммуникаций. Я имею в виду железные и автомобильные дороги, и мы уже обсуждаем вопрос об открытии региональных сообщений по принципу взаимного уважения суверенитета и нерушимости границ»,- сказал премьер.