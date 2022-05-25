Пашинян: В Брюсселе была зафиксирована разница в подходах Еревана и Баку

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что в Брюсселе состоялась «очень серьезная дискуссия» по карабахскому вопросу, в результате которой были зафиксированы различия в позициях Армении и Азербайджана.

Коснувшись сегодня в парламенте комментариев к заявлению президента Европейского совета Шарля Мишеля, он сказал:

«Азербайджан считает нагорно-карабахский конфликт решенным, Армения – нет. В контексте мирных переговоров Азербайджан представил свои пять принципов, мы представили наши замечания и повестку, отметив, что переговоры должны вестись на этой основе.

В наших принципах отражены вопросы безопасности и прав армян Нагорного Карабаха и уточнение окончательного статуса. Поскольку в результате обсуждений между сторонами не было достигнуто согласия по формулировкам, председатель Европейского Совета решил сделать заявление, которое отражало бы как можно больше общих элементов позиций обеих сторон. Насколько получилось, насколько точно – это вопрос для отдельного обсуждения», - сказал Никол Пашинян.