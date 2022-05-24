Алиев заявил, что Азербайджан и Армения договорились о «Зангезурском коридоре» - Mediamax.am

863 просмотров

Алиев заявил, что Азербайджан и Армения договорились о «Зангезурском коридоре»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре 23 мая проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе.

«Президент Азербайджана положительно оценил итоги трехсторонней встречи», - говорится в сообщении пресс-службы Алиева.

 

«Президент Алиев подчеркнул, что стороны достигли договоренности по открытию Зангезурского коридора, в том числе по вопросу прокладки как железной, так и автомобильной дороги», - отмечается в сообщении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 24, 2022 10:32
Экс-глава МИД Турции заявил о «знаковой речи» и «смелом шаге» Пашиняна

Регион | Май 24, 2022 10:17
Алиев заявил, что Азербайджан и Армения договорились о «Зангезурском коридоре»

Регион | Май 23, 2022 17:38
Мирзоян и Лавров обсудили вопросы, связанные с комиссией по демаркации
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022