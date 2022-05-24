Алиев заявил, что Азербайджан и Армения договорились о «Зангезурском коридоре»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телефонном разговоре 23 мая проинформировал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана об итогах трехсторонней встречи в Брюсселе.
«Президент Азербайджана положительно оценил итоги трехсторонней встречи», - говорится в сообщении пресс-службы Алиева.
«Президент Алиев подчеркнул, что стороны достигли договоренности по открытию Зангезурского коридора, в том числе по вопросу прокладки как железной, так и автомобильной дороги», - отмечается в сообщении.
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