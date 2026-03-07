24% опрошенных проголосуют за правящую силу, 47% не дали четкого ответа

Ереван /Медиамакс/. Рейтинг премьер-министра Армении Никола Пашиняна составляет 20%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским Международным республиканским институтом (IRI) с 3 по 13 февраля.

Выборка телефонного опроса состоит из 1 506 граждан Армении старше 18 лет и насильственно перемещенных лиц из Арцаха, проживающих в настоящее время в Армении (которые могут являться или не являться гражданами Армении).

Рейтинг лидера «Сильной Армении» Самвела Карапетяна составляет 10%, рейтинг бывшего президента Армении Роберта Кочаряна - 5%.

68% участников опроса заявили, что принимали участие в парламентских выборах 2021 года. 47% опрошенных на прошлых выборах отдали голос партии «Гражданский договор», 8% - блоку «Армения».

Отвечая на вопрос: «За какую политическую партию или блок вы бы проголосовали, если бы парламентские выборы состоялись в следующее воскресенье?», 24% респондентов указали «Гражданский договор», 9% - «Сильную Армению», по 3% - блок «Армения» и «Процветающую Армению».

8% опрошенных заявили, что не будут участвовать в выборах, 30% - не определились или затрудняются ответить, 9% - отказались отвечать. Таким образом, 47% опрошенных не дали четкого ответа - за кого будут голосовать.