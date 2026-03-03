Пашинян: «Мягкие факторы» более надежны для обеспечения безопасности - Mediamax.am

04 Март 2026
Пашинян: «Мягкие факторы» более надежны для обеспечения безопасности


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что возглавляемое им правительство в вопросах обеспечении безопасности в большей степени полагается на «мягкие факторы», нежели на армию.

Об этом свидетельствует выступление Никола Пашиняна 2 марта на мероприятии, посвященном Дню сотрудника дипломатической службы.

 

В сообщении пресс-службы правительства говорится:

 

«По словам Никола Пашиняна, нужно уделять больше внимания роли дипломатии и дипломатической службы в обеспечении безопасности и нормального развития страны, поскольку, когда мы говорили о безопасности, то обычно всегда имели в виду армию: 

 

«Но позже мы поняли, что чем больше мы связываем безопасность с армией, тем больше это свидетельствует о недостатке безопасности, или о том, что ситуация с безопасностью неблагоприятна. И наоборот, чем больше мы, говоря о безопасности, подразумеваем, как принято говорить, «мягкие факторы», тем больше это означает наличие более надежного уровня безопасности».

 

Никол Пашинян отметил, что понимание мира, процессов, происходящих изменений и причинно-следственной связи событий позволяет сделать окружающую среду более предсказуемой и управляемой. 

 

«Мы также не должны забывать о самой важной цели нашей дипломатической деятельности - обеспечении экономического развития. Когда мы так сильно сосредоточены на безопасности, которая, конечно, является жизненно необходимой, это тоже является проблемой. Чем больше наша потребность в безопасности, тем больше это означает, что мы далеки от логики экономического развития», - отметил премьер-министр.




