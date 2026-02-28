Совбез Армении обсудил противодействие «гибридным угрозам»

Ереван /Медиамакс/. Под председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялось заседание Совета безопасности.

Пресс-служба правительства сообщает, что были затронуты вопросы, связаные реформами в Вооруженных силах, мерами по противодействию гибридным угрозам, применяемым против Армении, вопросы, касающиеся защиты детей на онлайн-площадках, в том числе - в социальных сетях.

Помимо членов Совета безопасности, в заседании также приняли участие президент Армении Ваагн Хачатурян и председатель парламента Ален Симонян.