Экс-президент: «Перемены необходимы, но я не комментирую армянскую политику»

Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Армен Саркисян повторил свое недавнее заявление о том, что он не комментирует армянскую политику.

В интервью телеканалу Fox 11 Los Angeles Армен Саркисян сказал:

«Я принял это решение в 2022 году, покидая армянскую политику. Демократия - это не только демократические выборы, но и система сдержек и противовесов. В Армении, которая является парламентской республикой, нет реальных сдержек и противовесов.

Президент не имеет никаких полномочий. Моей единственной силой была моя личность. Поэтому в Армении необходимы перемены, однако я не комментирую армянскую политику. Есть премьер-министр, есть правительство - они несут ответственность.

Я был президентом, я старался. Кто-то прислушивался, кто-то - нет. Я больше не президент, поэтому не комментирую армянские дела».