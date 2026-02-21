Предстоящие в Армении выборы станут «важным краткосрочным тестом»

Ереван /Медиамакс/. Агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по Армении со «стабильного» на «позитивный», подтвердив долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-/B».

«Пересмотр прогноза на «позитивный» отражает нашу оценку потенциала улучшения региональной геополитической и военной обстановки, в частности - дальнейшего прогресса в нормализации дипломатических и торговых отношений между Арменией и Азербайджаном. Мы также позитивно оцениваем перспективы экономического роста Армении. Более высокий уровень международных резервов Центрального банка и гибкий обменный курс должны способствовать нивелированию возможных непредвиденных внешних шоков.

Прогресс в переговорах с Азербайджаном мог бы снизить краткосрочные риски в сфере безопасности, однако перспективы устойчивого мирного соглашения по-прежнему зависят от подписания юридически обязывающего документа и его реального исполнения», - говорится в отчете S&P Global Ratings.

Представляем отрывки из отчета.

«Путь остаётся сложным и потребует времени»

«Мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном продвигаются вперёд, снижая, по нашей оценке, вероятность дальнейшей военной эскалации в краткосрочной перспективе.

Соглашение, достигнутое при посредничестве США в августе 2025 года, стало важным политическим ориентиром, способствовующим стабилизации обстановки в сфере безопасности. Начальные шаги по нормализации привели к скромным улучшениям в области региональной связнсти и торговли, а параллельный процесс нормализации армяно-турецких отношений направлен на открытие границ и установление дипломатических связей.

Вместе с тем, путь к подписанию и ратификации мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном остаётся сложным и потребует времени. Устойчивость соглашения будет зависеть от готовности обеих сторон выполнять чувствительные политические решения, от достоверности механизмов их исполнения и от договорённостей в сфере безопасности. Нерешёнными остаются вопросы последовательности и исполнения договорённостей о делимитации границы, а также отсутствие чётко определённых гарантий безопасности.

Помимо этого, по-прежнему неясно, в какой мере Россия будет поддерживать международные дипломатические усилия по нормализации армяно-азербайджанских отношений - процесс, который до сих пор осуществлялся без её непосредственного участия».

«Внутриполитические ограничения могут привнести дополнительный элемент неопределённости»

«Внутриполитические ограничения в Армении также могут привнести дополнительный элемент неопределённости в ход переговоров по мирному соглашению. Власти работают над новой конституцией: ожидается, что проект будет готов к марту, а референдум запланирован на период после июньских парламентских выборов. При этом остаётся неясным, сохранит ли преамбула ссылки на Декларацию независимости 1990 года - ключевой спорный момент с Азербайджаном, расценивающим подобные отсылки как территориальные претензии.

И без того высокая внутриполитическая поляризация усилилась на фоне напряжённости в отношениях между правительством и Армянской Апостольской церковью, пользующейся определённой общественной поддержкой. Начиная с 2024 года, часть высшего духовенства активно участвует в оппозиционных протестах. В 2025 году конфликт обострился: власти арестовали ряд лиц, связанных с церковью, обвинив их в попытке захвата власти. На этом фоне предстоящие конституционные изменения и деликатные переговоры по внешней политике могут столкнуться с серьёзными препятствиями».

«Экономическая и финансовая зависимость от России по-прежнему значительна»

«Отношения между Арменией и Россией ухудшились с 2023 года, что ознаменовало отход Еревана от многолетней ориентации на Москву как на основного гаранта безопасности. Отношения резко охладели после того, как Россия не вмешалась в ходе азербайджанской военной операции в Нагорном Карабахе в 2023 году, что побудило Ереван публично поставить под сомнение ценность российских гарантий безопасности и заморозить участие в российских региональных структурах безопасности.

Армения всё активнее проводит более диверсифицированную внешнюю политику, однако её экономические связи с Россией остаются весомыми. На долю России приходится свыше 36% всего армянского экспорта, треть импорта, половина финансовых поступлений (включая переводы от трудовых мигрантов) и 60% совокупных потребностей страны в энергоресурсах. Эти связи фактически укрепились после вторжения России в Украину, когда Армения стала одним из ключевых направлений для российских граждан и бизнеса, стремящихся уйти от внутриполитических рисков и негативных последствий международных санкций.

Мы полагаем, что способность Армении балансировать между политическим дистанцированием от России и сохранением значительных экономических связей с ней будет иметь существенное значение для среднесрочных экономических перспектив страны с учётом сохраняющейся уязвимости перед возможными неблагоприятными изменениями в политике Москвы».

«Важный краткосрочный тест»

«Предстоящие парламентские выборы в Армении станут важным краткосрочным тестом на политическую стабильность и преемственность курса. Последние опросы свидетельствуют о том, что премьер-министр Никол Пашинян и его партия «Гражданский договор» по-прежнему лидируют, хотя уровень их поддержки заметно снизился по сравнению с периодом после внеочередных выборов 2021 года. Оппозиция остаётся крайне раздробленной: представители прежних властей, националистические группы, протестные движения и связанные с церковью деятели, которым пока не удалось объединиться вокруг единого лидера с широкой общенациональной поддержкой.

Наш базовый сценарий предполагает сохранение политической преемственности после июньских выборов: новое правительство продолжит усилия по достижению полного мирного соглашения с Азербайджаном и не станет пересматривать принятые ранее в этом направлении обязательства из популистских соображений».