5 фактов о новом руководителе миссии ЕС в Армении - Mediamax.am

19 Февраль 2026
exclusive
5 фактов о новом руководителе миссии ЕС в Армении


17 февраля Совет ЕС назначил финскую полицейскую Сату Койву новой главой Миссии Европейского союза в Армении (EUMA). Она приступит к исполнению обязанностей 20 февраля 2026 года, сменив на этом посту представителя Германии Маркуса Риттера. Представляем некоторые факты о Сату Койву.

 

Миссия EUMA из 100 наблюдателей была развернута в Армении в феврале 2023 года. В декабре 2023 года министры иностранных дел ЕС приняли решение о расширении состава миссии до 209 наблюдателей. Позднее к миссии присоединился представитель Канады, в ответ на что представители Москвы и Баку заявляли, что EUMA «превращается в миссию НАТО».

 

Главный офис EUMA расположен в Ехегнадзоре, миссия также имеет 6 станций в Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни, Капане, Горисе и Иджеване.

 

30 января 2025 года ЕС принял решение продлить мандат EUMA до 19 февраля 2027 года.

 

1.    Как давно Сату Койву работает в полиции Финляндии?

 

Сату Койву - старший офицер с более чем 35-летним национальным и международным опытом. До назначения на пост главы миссии ЕС в Армении она была руководителем человеческих ресурсов в Национальном полицейском управлении Финляндии.

 

В этой роли она была публичным лицом ведомства и делала комментарии по деликатным вопросам. В частности, она публично признавала, что суициды среди сотрудников полиции в последние годы вызывают серьёзную обеспокоенность.

 

2.    Каким международным опытом обладает Сату Койву?

 

Она занимала руководящие должности в миссиях ООН и ЕС на Палестинских территориях, в Руанде, Намибии и на Кипре.

 

3.    Чем занималась Сату Койву на Кипре?

 

Койву служила старшим советником полиции в ВСООНК - Вооружённых силах ООН по поддержанию мира на Кипре, где исполняла обязанности начальника полицейского компонента ООН и руководила 69 международными сотрудниками полиции миссии.

Зоной её ответственности была Буферная зона между греческой и турецкой частями острова. Сату Койво стала первым гражданином Финляндии, занявшей руководящую должность в миротворческой полиции ООН.

 

4.    Что говорила Сату Койву о роли женщин?

 

Сату Койву говорила, что считает своей обязанностью как руководителя задавать правильный тон, демонстрируя приверженность гендерному балансу и претворяя ценности в конкретные действия. Говоря о скептицизме, с которым порой сталкиваются женщины на руководящих должностях в международной среде, она отмечала: 

 

«Скептицизм рассеивается, когда люди видят нас в деле».

 

5.    Каков подход Сату Койву к предотвращению конфликтов?

 

Она считает, что для предотвращения конфликтов на местах следует предотвращять даже самые незначительные провокации: 

«Например, фермер, слишком близко подошедший к линии прекращения огня, может спровоцировать ситуацию, в которую вскоре окажутся вовлечены СМИ и политики».

 

 




Выбор редактора
