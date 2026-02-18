5 фактов о новом руководителе миссии ЕС в Армении

17 февраля Совет ЕС назначил финскую полицейскую Сату Койву новой главой Миссии Европейского союза в Армении (EUMA). Она приступит к исполнению обязанностей 20 февраля 2026 года, сменив на этом посту представителя Германии Маркуса Риттера. Представляем некоторые факты о Сату Койву.

Миссия EUMA из 100 наблюдателей была развернута в Армении в феврале 2023 года. В декабре 2023 года министры иностранных дел ЕС приняли решение о расширении состава миссии до 209 наблюдателей. Позднее к миссии присоединился представитель Канады, в ответ на что представители Москвы и Баку заявляли, что EUMA «превращается в миссию НАТО».

Главный офис EUMA расположен в Ехегнадзоре, миссия также имеет 6 станций в Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни, Капане, Горисе и Иджеване.

30 января 2025 года ЕС принял решение продлить мандат EUMA до 19 февраля 2027 года.

1. Как давно Сату Койву работает в полиции Финляндии?

Сату Койву - старший офицер с более чем 35-летним национальным и международным опытом. До назначения на пост главы миссии ЕС в Армении она была руководителем человеческих ресурсов в Национальном полицейском управлении Финляндии.

В этой роли она была публичным лицом ведомства и делала комментарии по деликатным вопросам. В частности, она публично признавала, что суициды среди сотрудников полиции в последние годы вызывают серьёзную обеспокоенность.

2. Каким международным опытом обладает Сату Койву?

Она занимала руководящие должности в миссиях ООН и ЕС на Палестинских территориях, в Руанде, Намибии и на Кипре.

3. Чем занималась Сату Койву на Кипре?

Койву служила старшим советником полиции в ВСООНК - Вооружённых силах ООН по поддержанию мира на Кипре, где исполняла обязанности начальника полицейского компонента ООН и руководила 69 международными сотрудниками полиции миссии.

Сату Койву Фото: UNFICYP

Зоной её ответственности была Буферная зона между греческой и турецкой частями острова. Сату Койво стала первым гражданином Финляндии, занявшей руководящую должность в миротворческой полиции ООН.

4. Что говорила Сату Койву о роли женщин?

Сату Койву говорила, что считает своей обязанностью как руководителя задавать правильный тон, демонстрируя приверженность гендерному балансу и претворяя ценности в конкретные действия. Говоря о скептицизме, с которым порой сталкиваются женщины на руководящих должностях в международной среде, она отмечала:

«Скептицизм рассеивается, когда люди видят нас в деле».

5. Каков подход Сату Койву к предотвращению конфликтов?

Она считает, что для предотвращения конфликтов на местах следует предотвращять даже самые незначительные провокации:

Сату Койву Фото: UNFICYP

«Например, фермер, слишком близко подошедший к линии прекращения огня, может спровоцировать ситуацию, в которую вскоре окажутся вовлечены СМИ и политики».