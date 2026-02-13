Пашинян: «Из периферии Армения перемещается в центр мира» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
13 Февраль 2026
324 просмотров

Пашинян: «Из периферии Армения перемещается в центр мира»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «в условиях благоприятной геополитической среды, порой даже независимо от нашей воли, мы получили государственность».

Пресс-служба правительства сообщила, что Пашинян сказал об этом на встрече с участниками мероприятия «Молодежь - ради наукоемкого будущего Армении».

 

«Вся наша политика и решения последних лет (я могу назвать даже конкретную дату: все наши решения, принятые начиная с 2024 года, а возможно и ранее) шаг за шагом напрямую связаны с уроками, извлеченными из нашей истории», - отметил он.

 

«Цикл, о котором я говорю, следующий: в условиях благоприятной геополитической среды, иногда даже независимо от нашей воли, мы получали государственность - такова была геополитическая конъюнктура. Затем геополитическая конъюнктура менялась, и мы, вновь независимо от нашей воли, теряли государство. Какова ситуация сегодня? Сегодняшняя ситуация такова, что мы прошли этот цикл», - сказал премьер-министр.

 

«Мы находились в цикле «потеряем или нет?». Наступил момент, когда мы достигли кульминации этого исторического цикла в 2020, 2021, 2022, 2023 годах и, тем не менее, в 2024 году произошла развязка. Произошла смена исторического цикла: в тот момент, когда мы должны были потерять наше государство, мы его не потеряли. Причем я хочу вам сказать, что здесь есть даже конкретные месяцы, даты, события - если вам будет интересно, я могу этим поделиться. Как я уже имел повод заявить, сейчас с Республикой Армения происходит нечто совершенно иное: ценой жертв и лишений мы достигли точки, когда Армения именно сегодня - 12 февраля 2026 года, как вчера и позавчера, и так же будет завтра и послезавтра - из периферии перемещается в центр мира. И это самая важная новость, которую я рад вам сообщить»,- подчеркнул Пашинян.




Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 13, 2026 13:45
Шойгу назвал «угрозой» строительство малых реакторов в Армении

Общество | Февраль 13, 2026 13:08
Осенью 2026 года в Армении внедрят новые биометрические паспорта

Общество | Февраль 13, 2026 09:29
Пашинян выступит с лекцией в Польше
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026