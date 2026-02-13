Пашинян: «Из периферии Армения перемещается в центр мира»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «в условиях благоприятной геополитической среды, порой даже независимо от нашей воли, мы получили государственность».

Пресс-служба правительства сообщила, что Пашинян сказал об этом на встрече с участниками мероприятия «Молодежь - ради наукоемкого будущего Армении».

«Вся наша политика и решения последних лет (я могу назвать даже конкретную дату: все наши решения, принятые начиная с 2024 года, а возможно и ранее) шаг за шагом напрямую связаны с уроками, извлеченными из нашей истории», - отметил он.

«Цикл, о котором я говорю, следующий: в условиях благоприятной геополитической среды, иногда даже независимо от нашей воли, мы получали государственность - такова была геополитическая конъюнктура. Затем геополитическая конъюнктура менялась, и мы, вновь независимо от нашей воли, теряли государство. Какова ситуация сегодня? Сегодняшняя ситуация такова, что мы прошли этот цикл», - сказал премьер-министр.

«Мы находились в цикле «потеряем или нет?». Наступил момент, когда мы достигли кульминации этого исторического цикла в 2020, 2021, 2022, 2023 годах и, тем не менее, в 2024 году произошла развязка. Произошла смена исторического цикла: в тот момент, когда мы должны были потерять наше государство, мы его не потеряли. Причем я хочу вам сказать, что здесь есть даже конкретные месяцы, даты, события - если вам будет интересно, я могу этим поделиться. Как я уже имел повод заявить, сейчас с Республикой Армения происходит нечто совершенно иное: ценой жертв и лишений мы достигли точки, когда Армения именно сегодня - 12 февраля 2026 года, как вчера и позавчера, и так же будет завтра и послезавтра - из периферии перемещается в центр мира. И это самая важная новость, которую я рад вам сообщить»,- подчеркнул Пашинян.