Кандидатом на пост премьера от «Сильной Армения» будет Самвел Карапетян

Ереван /Медиамакс/. Кандидатом на пост премьер-министра от партии «Сильная Армения» выдвинут Самвел Карапетян.

Об этом сегодня на презентации партии заявил координатор движения «По-нашему» Нарек Карапетян.

«Сегодня народ Армении нуждается в надежде и сильном лидере. Под руководством Самвела Карапетяна мы сумеем мирным путем вернуть оккупированные территории Армении. Мы вновь будем чувствовать себя в безопасности, установим прочный и гарантированный мир.

Мы уверены, что общими усилиями нам удастся повернуть колесо нашего развития. Мы уверены в своей победе и в том, что построим ту Армению, за которую боремся»,- заявил Нарек Карапетян.