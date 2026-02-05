Экс-руководители Арцаха приговорены к пожизненному заключению и к 20 годам - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
05 Февраль 2026
565 просмотров

Экс-руководители Арцаха приговорены к пожизненному заключению и к 20 годам


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Сегодня в бакинском суде были оглашены приговоры по сфабрикованному делу в отношении бывших военно-политических руководителей Арцаха.

Азербайджанские СМИ сообщают, что бывший президент Арцаха Араик Арутюнян, бывший председатель парламента Давид Ишханян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Арцаха Левон Мнацаканян и бывший заместитель командующего Армией обороны, генерал-майор Давид Манукян приговорены к пожизненному заключению.

 

Бывшие президенты Арцаха Бако Саакян и Аркадий Гукасян приговорены к 20 годам лишения свободы.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Февраль 5, 2026 16:38
Лавров считает странными высказывания об «атаках с севера» против Армении

Политика | Февраль 5, 2026 13:42
Экс-руководители Арцаха приговорены к пожизненному заключению и к 20 годам

Общество | Февраль 5, 2026 13:06
Рубен Варданян: «Мы обязаны сделать ставку на возрождение»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026