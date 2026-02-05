Экс-руководители Арцаха приговорены к пожизненному заключению и к 20 годам

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в бакинском суде были оглашены приговоры по сфабрикованному делу в отношении бывших военно-политических руководителей Арцаха.
Азербайджанские СМИ сообщают, что бывший президент Арцаха Араик Арутюнян, бывший председатель парламента Давид Ишханян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Арцаха Левон Мнацаканян и бывший заместитель командующего Армией обороны, генерал-майор Давид Манукян приговорены к пожизненному заключению.
Бывшие президенты Арцаха Бако Саакян и Аркадий Гукасян приговорены к 20 годам лишения свободы.
