Никол Пашинян: страница конфликта перевернута

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения и Азерабайджан перевернули страницу конфликта.

Об этом он заявил в Абу-Даби, выступая после церемонии вручения премии Zayed Award for Human Fraternity.

«То, что сейчас здесь происходит, невероятно. Лидеры Азербайджана и Армении собрались вместе, чтобы разделить почетную премию за человеческое братство в знак признания мира между Арменией и Азербайджаном. За последние почти 40 лет вы никогда не видели слов «мир», «Армения», «Азербайджан» в одном контексте. И даже если бы эти слова сошлись вместе, это скорее означало бы нечто невероятное.

Поэтому то, что произошло в 2025 году и происходит сейчас, невероятно.

Однако эта церемония - не только празднование мирного соглашения. Это также подтверждение как со стороны Армении, так и со стороны Азербайджана того, что страница конфликта перевернута. В противном случае, и для президента Азербайджана, и для меня приезд сюда и принятие этой награды было бы бессмысленным», - заявил Пащинян.

«Невероятные вещи происходят тогда, когда есть вера, преданность, видение и мудрость. Я думаю, что мирное соглашение состоялось потому, что Армения и Азербайджан поняли, что конфликт нужно остановить сейчас. В противном случае он никогда не будет остановлен, принося новые и новые страдания обеим странам и народам.

Хотя премия «Zayed» за человеческое братство официально вручается лидерам Армении и Азербайджана, на самом деле это достижение принадлежит нашим народам. Лидеры Армении и Азербайджана предприняли смелые шаги, но именно готовность наших народов выбрать новое будущее делает этот исторический момент возможным.

Следовательно, эта награда в равной степени принадлежит каждому армянину и азербайджанцу, у которых была смелость надеяться на мир. И я хотел бы поблагодарить оба наших народа за понимание того, что прошлое неизменяемо и находится вне нашей досягаемости. Поэтому нам не нужно концентрироваться на том, что мы не можем изменить. Нам нужно сосредоточиться на создании мирного и процветающего будущего для наших народов.

Это нелегкий путь, потому что существует большое недоверие, пессимизм, гнев и даже ненависть.

Во время конфликта многие погибли. Многие скорбящие семьи сейчас следят за тем, что происходит здесь. Некоторые из них, возможно, сочтут это событие неуместным. Но продолжение страданий — это не облегчение и не уважение к тем, кто пострадал. Продолжение убийств не является ни облегчением, ни уважением к убитым и их родственникам.

Мир – единственное утешение для всех. Мир – величайшее уважение к жертвам», - сказал премьер-министр Армении.