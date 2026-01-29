Роберт Кочарян: Возможно формирование 3-4 крупных оппозиционных блоков

Ереван /Медиамакс/. Второй президент Армении Роберт Кочарян встретился сегодня с журналистами и затронул вопросы внутриполитической ситуации, предстоящих парламентских выборов, проекта TRIPP.

Медиамакс представляет фрагменты пресс-конференции.

Внутриполитическая ситуация внушает оптимизм

«У нас сложилась уникальная ситуация. Я не припомню в истории Армении выборов, где в ходе предвыборной борьбы поднимались бы вопросы такого содержания: Арарат или Арагац? Никогда речь не шла о сохранении национальной идентичности или о защите единства церкви.

Ситуация действительно уникальная. Существует достаточно серьезное поле для сотрудничества и синхронизации тезисов.

Фото: Photolure

Если социологический опрос покажет, что именно я обеспечиваю наибольшее количество голосов, значит, это буду я. Буду рад, если это буду не я - так я освобожусь от тяжкого бремени. Сейчас существует вероятность участия в выборах 8-10 политических сил или альянсов, и оппозиционное поле может пойти на выборы в составе 3 или, максимум, 4 крупных блоков. По моему впечатлению, картина на этих выборах будет более благоприятной для оппозиции.

TRIPP - армяно-американский проект для Азербайджана и Турции

TRIPP - это армяно-американский проект для Азербайджана и Турции. Армянский интерес здесь не просматривается. Армения является здесь «полустороной» - на 25 процентов.

TRIPP станет самой большой угрозой безопасности Армении. Транзитные пути имеют два фактора. Первый придает геополитический вес тому, кто удерживает контроль над территорией, а второй - экономический фактор.

США будут продвигать эту программу, но я не вижу их экономического интереса; единственное объяснение - это Иран. Они хотят взять Иран под контроль. Таким образом, Армения ставит себя в точку столкновения крупных геополитических интересов.

Фото: Photolure

Эта программа может вывести Армению из этой точки, если будет расширена и бенефициарами станут все игроки, в частности, Китай и Россия.

Азербайджанский бензин - пропагандистский бензин

Импортированный из Азербайджана в Армению бензин не привел к снижению цены на топливо в Армении. Во времена моего президентства спрос на бензин в Армении составлял 250–300 тысяч тонн в год. Сейчас цифры изменились, но сколько тонн было завезено из Азербайджана? Эта цифра не составляет и 1 процента от спроса и не может оказать влияния на цены. Влияние нулевое. Это чисто «пропагандистский бензин».

Цена на бензин в Армении определенным образом снизилась, так как упала цена на нефть на мировом рынке. У Азербайджана нет таких объемов бензина, чтобы осуществлять широкий экспорт. У Азербайджана есть один нефтеперерабатывающий завод, который едва удовлетворяет внутренний спрос. В прошлые годы Азербайджан импортировал из России 120 тысяч тонн бензина класса «премиум». Возникает вопрос: бензин, поступивший в Армению, - азербайджанский или российский?».