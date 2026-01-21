Армен Саркисян: «Есть времена, когда лучше молчать» - Mediamax.am

21 Январь 2026
Армен Саркисян: «Есть времена, когда лучше молчать»


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Армении Армен Саргсян заявил, что самое трудное для него - молчание о политике Армении.

Об этом он говорит в статье «Долг и судьба: от гения науки до главы государства -многочисленные жизни Армена Саркисяна», опубликованной в журнале AGBU Magazine.

 

«Это правило, если ты думаешь о государственной службе и служении своей стране. Есть времена, когда лучше молчать. В бытность президентом и премьер-министром я делал все, что мог. Сейчас от разговоров большой пользы не будет, если, конечно, меня не попросят высказаться», - сказал бывший президент Армении.

 

Медиамакс напоминает, что в июне 2025 года бывший президент Армении Армен Саркисян заявил, что был против конституционных изменений 2015 года. Эти слова бывшего президента цитировало издание Daily Bruin в статье, рассказывающей о лекции, прочитанной Арменом Саргсяном в Центре Баркл (Burkle Center) Калифорнийского университета (UCLA).

 

Армен Саргсян говорил, что был против изменений 2015 года, так как «Конституция была в основном написана немецкими консультантами». Он отметил, что, учитывая существующие различия между Арменией и Германией, парламентская система управления не подходила для Армении.

 

«Один и тот же шаблон не может подходить всем. У каждого своя история, своя культура, своя идентичность. Армяне - не немцы», - говорил бывший президент.

 

Армен Саргсян стал кандидатом в президенты Армении и в дальнейшем вступил в эту должность по приглашению инициировавшего конституционные изменения Сержа Саргсяна, который после двух президентских сроков должен был занять пост премьер-министра.

 

2 марта 2018 года на встрече с Сержем Саргсяном Армен Саргсян говорил: «Весьма ценны Ваше видение последних лет и изменения, которые происходят на нашей родине - переход к новой республике с парламентским правлением, который открывает новые двери для укрепления демократии».

