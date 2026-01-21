Члены движения «По-нашему» зарегистрировали партию «Сильная Армения» - Mediamax.am

21 Январь 2026
752 просмотров

Члены движения «По-нашему» зарегистрировали партию «Сильная Армения»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Члены созданного семьей бизнесмена Самвела Карапетяна народного движения «По-нашему» зарегистрировали партию «Сильная Армения».

«Возглавляемое Самвелом Карапетяном народное движение «По-нашему» ставит перед собой цель осуществить реальные и качественные изменения в Армении. Эти изменения могут быть достигнуты посредством политической заявки и активного участия в политических процессах», - заявила пресс-секретарь движения «По-нашему» Марианна Каграманян.

 

По ее словам, организационная работа движения, возглавляемого Самвелом Карапетяном, находится на завершающей стадии, и в ближайшем будущем политическая сила сформулирует программу и представит свое видение развития Армении.

