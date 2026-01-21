Сергей Маркедонов: Речь идет о системной трансформации армянской идентичности

Ереван /Медиамакс/. Российский политолог, главный редактор журнала «Международная аналитика» Сергей Маркедонов считает, что предстоящие в июне в Армении парламентские выборы «не будут исключительно внутриполитическим событием».

«Выборы станут первой общенациональной кампанией после полной утраты Нагорного Карабаха и его деарменизации. Они пройдут в условиях масштабных трансформаций региональной безопасности Южного Кавказа, которые плохо вписываются в привычную дихотомию «Россия vs.Запад»», - пишет Маркедонов.

«Раньше мы рассматривали кампании в постсоветских государствах как вечный сериал, повествующий о конкуренции России и Запада за влияние. Но сейчас мы видим и другие интересные вводные. Взять хотя бы недавние откровенные признания главы МИД Турции Хакана Фидана:

«В начале июня в Армении предстоят выборы. Это будет важный этап. В настоящее время мы видим, что, согласно опросам, г-н Пашинян лидирует. И мы действительно поддерживаем его конструктивную роль…».

Анкара, таким образом, четко сигнализирует по поводу своих предпочтений. Думается, в Баку готовы на 100% солидаризироваться с подобной оценкой», - отмечает российский эксперт.

При этом, отмечает он, в то время как многие воспринимаеют Пашиняна как «транслятора мнений и интересов тюркского тандема», «сам премьер обвиняет оппонентов (того же Католикоса Гарегина II) в проведении «гибридной войны» против его страны».

Сергей Маркедонов отмечает, что «в действительности все намного сложнее» и продолжает:

«В Армении предпринимается амбициозная попытка «перезагрузки» национально-государственного проекта. Фактически речь идет о системной трансформации армянской идентичности. Гражданам предлагается поддержать не просто человека по имени Никол Пашинян, а проект «Реальной Армении», радикально рвущий с историческими традициями и символами прошлого, предлагающей новую систему координат на внешней арене и на внутреннем контуре. Означает ли это, что успех армянской идентитарной революции навсегда и безоговорочно изменит эту страну? Варианты возможны, но история не движется по линейке, посмотрите хотя бы на соседнюю Грузию. Впрочем, это уже совсем другая история».