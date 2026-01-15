Пашинян - о TRIPP, опасениях Ирана и ожиданиях от России

Ереван /Медиамакс/. Сегодня после заседания правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге с журналистами затронул темы TRIPP, опасений Ирана и ожиданий от России.

Медиамакс представляет отрывки из выступления Пашиняна..

Соглашения по TRIPP - краеугольный камень

Совместное заявление о рамках реализации TRIPP, является очередным краеугольным документом мирного процесса. Достигнутые договоренности должны быть как можно скорее зафиксированы в форме имеющих юридическую силу соглашений. Этим важным шагом на рамочном уровне решается один из ключевых и принципиальных вопросов мирного процесса - разблокировка региональных коммуникаций с учетом всех фундаментальных вопросов.

В Армении должна быть создана компания под названием TRIPP. Также необходимо определить маршруты, права на застройку, разрешения на землепользование и строительство. Государственные структуры должны начать подготовку к предстоящим процессам уже сегодня.

Об опасениях Ирана

Вопросы, связанные с программой TRIPP, подробно обсуждались с иранскими партнерами. Армения готова к продолжению диалога.

Во время визита президента Ирана в Армению 19 августа 2025 года у нас состоялась очень подробная, продолжительная и детальная беседа, и я думаю, мы ответили на все вопросы. Мы отметили, что готовы поддерживать постоянный контакт и отвечать на все вопросы в будущем. Армения учитывает мнения и опасения международных партнеров и стремится к достижению сбалансированных решений, что,думаю, в данном случае удалось.

Коммуникация между Азербайджаном и Нахичеваном

Мы подтверждаем нашу политическую волю к обеспечению беспрепятственной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой в согласованных рамках. Мы настроены и здесь выйти за рамки логики конфликта и перейти к нормальной, мирной атмосфере и образу мышления.

Этот процесс не будет быстрым ни в Армении, ни в Азербайджане, поскольку в обществах по-прежнему сохраняются дискурсы, сформированные затяжным конфликтом.

Мы должны настроиться на более практический подход, сосредоточиться на работе, поскольку практические выгоды от мира могут быть гораздо эффективнее, чем бесконечные дебаты вокруг различных тезисов, сомнений и вызовов.

О восстановлении железной дороги

Армения ожидает, что российские партнеры примут решение о восстановлении отдельных участков железной дороги Армении с Турцией и Азербайджаном.

Этот вопрос обсуждался, у меня была возможность поговорить с президентом России.

Заместитель премьер-министра Армении также провел переговоры с заместителем премьер-министра России, мы ожидаем ответа от наших российских партнеров. Мы просим наших российских партнеров принять решение по этому вопросу.