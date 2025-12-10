«Попытка провалилась»: Серж Саргсян прокомментировал публикацию переговорных документов

Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Армении Серж Саргсян выступил сегодня с развернутым комментарием по поводу публикации правительством Армении пакета переговорных документов по нагорно-карабахскому конфликту.

В комментарии говорится

«Официальный комментарий под заголовком "Что раскрывает переговорный пакет по Нагорному Карабаху?", предваряющий публикацию правительством Армении 2 декабря 2025 года документов, касающихся переговорного процесса по карабахскому вопросу, не что иное, как примитивная, при этом бесперспективная попытка возложить на других ответственность за катастрофические последствия проводившейся после мая 2018 года провальной политики властей по Нагорному Карабаху.

Напрашивается очень простой вопрос: если, согласно утверждениям нынешних правителей Армении, переговорный процесс и предложения сопредседателей давали преимущества лишь Баку, почему же именно азербайджанская сторона, по меньшей мере с 2008 года вплоть до 2018 года отказывалась от всех этих предложений; критиковала сопредседателей и даже призывала распустить их?

Азербайджан, в отличие от Армении, отказался принять за основу 5 заявлений президентов стран-сопредседателей - России, США и Франции - по Нагорному Карабаху, сделанных в Л’Аквиле, Мускоке, Лос-Кабосе и Эннискиллене.

Азербайджан, в отличие от Армении, отказывался поддерживать заявления по Нагорному Карабаху, сделанные с 2008 по 2017 год министрами иностранных дел ОБСЕ на полях Советов министров иностранных дел ОБСЕ и Заявление, принятое на саммите ОБСЕ в Астане в 2010 году, или в последующем делал шаг назад от предварительной поддержки.

Азербайджан, в отличие от Армении, отказался от договорённостей, достигнутых на саммитах в Санкт-Петербурге (17 июня 2010 г.), Астрахани (27 октября 2010 г.), Сочи (3 марта 2011 г.), Казани (24 июня 2011 г.), Сочи (23 января 2012 г.), Вене (16 мая 2016 г.), Санкт-Петербурге (20 июня 2016 г.), Женеве (16 октября 2017 г.).

Заведя себя в тупик в переговорном процессе, Азербайджан до 2018 года неоднократно угрожал выйти из него, но не шёл на это, опасаясь открытого противостояния со странами сопредседателями - тремя постоянными членами СБ ООН - Россией, США и Францией, имеющими международный мандат на посредничество по урегулированию конфликта, соответственно опасаясь и открытого противостояния со всем международным сообществом. При этом Баку многократными нарушениями прекращения огня, торпедированием переговорного процесса регулярно провоцировал Ереван отказаться от переговоров, чтобы возложить на Армению вину за срыв мирного процесса. Но это азербайджанской стороне никак не удавалось.

Более того, позиции Армении и сопредседателей МГ ОБСЕ становились практически созвучными, о чём не раз публично заявлялось.

Отказываясь практически от всех предложений, инициатив стран-сопредседателей или регулярно делая шаг назад от уже достигнутых договорённостей, Азербайджан в подходах к урегулированию конфликта практически противопоставил себя не только Армении, но и международному сообществу.

После смены власти в Армении весной 2018 года была очевидна необходимость и важность продолжения усилий по сохранению, закреплению и дальнейшему совершенствованию всего того, что было наработано за годы переговорного процесса для того, чтобы выйти на мирное урегулирование.

Было также очевидно, что отход от этого может иметь непредсказуемые последствия. Такого же мнения придерживались и сопредседатели Минской группы ОБСЕ.

Однако, новые власти в Армении после мая 2018 года заявили, что решили начать переговоры "со своей точки", практически отказавшись от переговорного задела предыдущих лет, но при этом не смогли даже сопредседателям объяснить, где же находится эта "своя точка". Если до них многократно утверждалось, что позиция Армении созвучна подходам сопредседателей МГ ОБСЕ, то в это время Ереван оказался в глазах международного сообщества неконструктивной стороной в переговорном процессе. А после того, как новый правитель Армении, "прикидываясь дурачком", начал высказывать сомнения, что конфликт можно решить путём переговоров, Баку получил то, что ему не удавалось на протяжении многих лет в качестве казуса белли - повода для развязывания войны - обвинить Армению в отказе от переговоров.

Можно ли было остановить войну? Возможно, да, если бы были готовы дать адекватный отпор и если бы имелась поддержка и понимание со стороны своих союзников и международного сообщества, которые предприняли бы решительные меры, чтобы немедленно остановить военные действия.

Свидетелями такого развития событий мы были в апреле 2016 года, когда, провалившись на дипломатическом поле, Азербайджан развязал агрессивные действия против Нагорного Карабаха, пытаясь силовыми методами навязать свои подходы в рамках переговорного процесса, но эти попытки были с треском провалены. Однако, из-за очевидных дипломатических, политических, а также военных просчётов Пашиняна и его команды Армения в 2020 году оказалась в весьма плачевной ситуации, что привело к сокрушительному военному поражению с многотысячными жертвами и потере Арцаха.

Утверждения, что в ходе переговорного процесса Россия, другие страны-сопредседатели с целью урегулирования конфликта, якобы, предлагали вернуть Азербайджану находящиеся под армянским контролем 7 районов вокруг Нагорного Карабаха, не предлагая ничего взамен ни по статусу, ни по гарантиям безопасности, ни по другим параметрам не только не соответствует действительности, но и не выдерживает никакой критики. Об этом ни раз делали заявления страны-сопредседатели Минской группы, об этом наглядно свидетельствуют и опубликованные 2 декабря сегодняшними правителями Армении документы.

С декабря 2008 года и до саммита президентов России, Армении и Азербайджана 24 июня 2011 года в Казани стороны при посредничестве России и сопредседателей МГ ОБСЕ вели переговоры по согласованию "Основных принципов". Состоялось 12 двусторонних (Армения и Азербайджан) и трёхсторонних (Россия, Армения и Азербайджан) саммитов президентов, три десятка встреч министров иностранных дел. Азербайджан каждый раз отступал от достигнутых договорённостей. Кульминацией стал Казанский саммит, когда вопреки ожиданиям стран-сопредседателей, Азербайджан фактически отказался от в основном уже согласованного текста, выдвинув более 10 изменений.

И после Казани, с 2011 года по 2018 год, сопредседатели продолжали усилия по поиску путей урегулирования. После проекта "Основных принципов", обсуждавшегося на саммите в Казани (последний рабочий документ, который был депонирован в секретариате ОБСЕ наряду со всеми рабочими документами, вокруг которых шли переговоры до 2011 года), не было ни одного рабочего документа, который бы стал предметом переговоров между сторонами. Неслучайно С.Лавров неоднократно заявлял, что "никаких документов, помимо тех, которые были депонированы в ОБСЕ, не существует".

Все наработки с 2011 по 2018 год передавались сторонам в формате "non paper" и отличались лишь по форме, но никак не по сути от документа, обсуждавшегося в июне 2011 года в Казани. Последние варианты этих "non paper" были оформлены в виде представляющих единое целое взаимосвязанных трёх документов, в совокупности сохраняющих практически все элементы Казанского документа и представляли собой солидную базу, в которой был закреплён комплексный подход к разрешению нагорно-карабахского конфликта.

Представленный сторонам 18 января 2018 года в Кракове "non paper" состоял лишь из трёх пунктов, изложенных всего на одной странице, которые, как предлагали сопредседатели, могли быть инкорпорированы в возможное будущее совместное заявление Армении и Азербайджана. Баку отверг и это предложение.

Только в июне 2019 года, через год после прихода к власти Пашиняна, сторонам был передан первый после Казанского саммита подписанный сопредседателями официальный ( а не "non paper") документ с предложениями - идентичными тому, который был представлен без подписи сопредседателей в апреле 2019 года.

Какие положения были выработаны по карабахскому урегулированию с сопредседателями с 2008 года?

Промежуточный статус

До определения своего окончательного статуса Нагорный Карабах получал промежуточной статус с подробным описанием всех его модальностей, в том числе: формирование и функционирование законодательных, исполнительных и местных органов власти, судов, собственных сил самообороны и сил правопорядка; получение статуса наблюдателя в ОБСЕ, а также право на членство в международных организациях, в которых промежуточный статус Нагорного Карабаха не будет рассматриваться в качестве препятствия; осуществление внешних связей в областях, предусмотренных соглашением, получение прямых иностранных инвестиций, помощь от международных донорских организаций и зарубежных государств и доступ на международные рынки. Всё это на практике, как отмечали и сами сопредседатели, означало "статус кво плюс", а никак не отмену существующего статуса Карабаха.

Окончательный правовой статус

Предусматривалось, что окончательный правовой статус Нагорного Карабаха будет определён посредством всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха (сопредседатели во всех своих предложениях настаивали на этом, несмотря на требование Баку, что референдум по статусу Нагорного Карабаха нужно предусмотреть на всей территории Азербайджана), имеющего юридически обязательный характер. При этом подчёркивалось, что формулировка вопроса или вопросов, выносимых на голосование, ничем не будут ограничиваться, предполагая выбор любого статуса. Под населением Нагорного Карабаха, участвующее в голосовании, понимались лица любой национальности в той же пропорции, как это было в Нагорном Карабахе в 1988 году в соответствии с результатами последней переписи населения, проводившейся до начала конфликта (согласно переписи, армянское население Нагорного Карабаха составляло тогда 76%).

Гарантии безопасности

В условиях промежуточного статуса предусматривались многоуровневые гарантии безопасности: обязательство Азербайджана о неприменении силы против Нагорного Карабаха, международная операция по поддержанию мира с развёртыванием миротворческих сил, признание за Арменией роли гаранта безопасности Нагорного Карабаха, обеспечение безопасности силами самообороны Нагорного Карабаха, гарантии безопасности стран-сопредседателей, а также принятая с этой целью соответствующая резолюция Совета безопасности ООН.

Коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией

До определения окончательного статуса безопасность и все вопросы использования коридора через Лачинский район должны были обеспечиваться и решаться властями Нагорного Карабаха на условиях статус кво, существующей на момент вступления в силу мирного соглашения.

Окончательный статус и ширина этого коридора должны были быть определены в контексте определения окончательного статуса Нагорного Карабаха.

Возврат территорий

В рамках пакетной договорённости по таким параметрам, как определение окончательного статуса, коридора и других элементов, после чётких международных и иных гарантий и мер безопасности, включая гарантии Совета Безопасности ООН, после вступления в силу мирного соглашения, предусматривался возврат пяти районов: Агдамского, Физулинского, Джебраильского, Зангеланского и Кубатлинского, которые должны были быть демилитаризованы, и именно на линии соприкосновения, а не в Карабахе должны были быть развёрнуты силы по поддержанию мира.

Возврат некоридорной части Лачина и Кельбаджарского района предусматривался в увязке с согласованием организационных вопросов проведения всенародного голосования по определению окончательного статуса Нагорного Карабаха.

Открытие коммуникаций. В рамках реализации соглашения по урегулированию конфликта в Казанском документе, как и в последующих наработках предлагалось отозвать все оговорки и особые мнения из соответствующих международных соглашений, ограничивающих свободу коммуникаций, снять блокады, обеспечить беспрепятственные транспортные и иные связи, открыть все границы и коммуникации, проходящие через территории сторон ( такие ограничения были введены именно Азербайджаном). Повторяю, речь шла об открытии коммуникаций во всём регионе и не было акцентирования на конкретном районе или районах.

Все предложения сопредседателей предусматривали пакетное решение нагорно-карабахской проблемы с поэтапной имплементацией во взаимосвязи всех компонентов урегулирования.

Весьма странно, если не сказать одиозно, выглядят в опубликованной сегодняшними управляющими Армении небольшой, выборочной подборке из существующих десятков документов по Нагорному Карабаху, ссылки на заявления Будапештского саммита ОБСЕ 1994 года и действующего председателя ОБСЕ в рамках Лиссабонского саммита 1996 года. Не менее парадоксальна публикация и ссылки на резолюции СБ ООН по карабахскому вопросу, принятые в 1993 году. Все эти документы, кроме Азербайджана, никто - ни ООН, ни ОБСЕ, ни страны-сопредседатели не вспоминали и не ссылались на них на протяжении десяти лет по меньшей мере после 2008 года.

Пашинян и его команда фактически превратились сегодня в апологетов азербайджанского руководства. При этом нынешними правителями игнорируются, как это делалось на протяжении многих лет со стороны Баку, заявления по Нагорному Карабаху, принятые на полях СМИД и саммита ОБСЕ в 2008-2017 годах, не говоря уже о важнейших заявлениях по карабахскому урегулированию президентов стран-сопредседателей - России, США и Франции, обнародованные в 2009-2013 годах в Аквиле, Мускоке, Довиле, Лос-Кабосе и Эннискиллене, а также пренебрегаются не менее значимые заявления, принятые 16 мая 2016 года на встрече президентов и министров иностранных дел в Вене и 20 июня 2016 года на саммите в Санкт-Петербурге, предаются забвению многочисленные совместные заявления президентов России, Армении и Азербайджана.

Публикуя несколько документов со ссылкой на сайт бывшего российского сопредседателя Минской группы ОБСЕ В.Н. Казимирова, правительство Армении сделало вид, что не заметило ключевые трёхсторонние, бессрочные соглашения о прекращении огня, достигнутые в 1994-1995 годах между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией в немалой степени благодаря послу Казимирову.

Список можно продолжить. Именно это является тем наследием, которое было оставлено по карабахскому урегулированию правительству Армении и которым так бездарно и с такими трагическими последствиями распорядилась власть Пашиняна.

Было бы логично предложить нынешним армянским правителям опубликовать документы, касающиеся Нагорного Карабаха после 2018 года. Будем надеяться, что на их сканирование не понадобится так много времени. А ведь такая публикация станет наглядным свидетельством того, какое наследие оставит Пашинян будущим руководителям Армении.

Ведь, придя к власти, Пашинян обещал " обо всём информировать народ", который "дал ему мандат." Однако, это обещание вылилось в выкладывание на Facebook видео с катанием на велосипеде в разных уголках земного шара, деланием селфи, поеданием пирожков и всякой всячины. И наконец апофеозом прозвучало: "О чём хочу, о том и веду переговоры!"

А что запомнилось о пашиняновской политике по Нагорному Карабаху? В общественном сознании остались всего два тезиса: сначала - "Арцах - это Армения, и точка!", а потом - "Нагорный Карабах - это Азербайджан…"

Публикация документов 2 декабря с.г. по Нагорному Карабаху по замыслу Пашиняна и его команды не только преследовала цель при помощи манипуляции общественным сознанием дискредитировать предыдущие власти во главе с тремя президентами и попытаться переложить на них ответственность за провал выдаваемой за миротворчество своей пораженческой политики. Она была также направлена на то, чтобы отвлечь внимание народа от тяжёлого бремени трагических последствий бездарной политики нынешних властей. Однако, эта попытка полностью провалилась, и на самом деле стала саморазоблачением для пашиняновской команды и вердиктом о её полной ответственности за содеянное».