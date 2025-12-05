Армен Дарбинян: В российской политической тусовке меня считают армянским националистом

Бывший премьер-министр Армении и бывший ректор Российско-Армянского университета Армен Дарбинян дал большое интервью российскому журналисту Виталию Дымарскому, из которого Медиамакс выделил несколько фрагментов.

О мире с Азербайджаном

Нам нужно пройти очень серьёзный путь для того, чтобы мир был постоянным. Я не могу сказать, что мирный процесс завершён, он только начинается. Это путь изменения ментальности, и он займёт долгие десятилетия. Раны очень свежие, и они начнут заживать только тогда, когда будет меняться ментальность.

Надо менять учебники. Армения в азербайджанских учебниках изображается как враг, там ненависть проскальзывает в каждой строчке. Это очень долгая работа, и я очень надеюсь, что она будет проведена достойно.

Переосмысление

Сейчас в Армении происходит переосмысление того пути, который мы прошли. Переформатирование государства, поиск новой государственной философии, новой концепции. Как и куда двигаться дальше, каким образом суверенитет страны и государства может способствовать и содействовать развитию свободы человека. И наоборот - насколько ответственность гражданина может и должна служить повышению суверенитета страны.

Мы находимся сейчас в этом процессе, и, конечно, огромную роль в нём играют не только внутренние, но и внешние факторы. Ответственность политиков и людей, которые принимают решения, очень высока. Они отвечают перед нынешним поколением и перед предыдущими поколениями.

Наивность, Карабах и Россия

Мы [армяне] всегда отличались предельной наивностью. Решения, в том числе политические, мы принимали на основе эмоциональных импульсов. И никогда на моей памяти не руководствовались рациональными соображениями.

Мы были очень наивны в том, что кто-то должен «подарить» нам Карабах. Нам казалось, что у нас есть вечная дружба [с Россией], и она есть залог и гарантия сохранения Карабаха армянским.

Нам внушали постоянно в течение многих десятилетий, что есть вечные враги, с которыми невозможно помириться ни при каких обстоятельствах. А если есть внешний враг, то нужна защита. И вот армяне жили, наивно предполагая, что в этой парадигме нужен спасатель.

Мы сейчас пытаемся выйти из этого состояния. «Спасение утопающих - дело рук самих утопающих». Мы должны опираться на собственную мощь, на собственную гражданскую ответственность, на собственный суверенитет и пытаться защитить себя сами. Потому что у «спасателей» меняются приоритеты.

Другая система координат

Мы должны были договориться с Азербайджаном. Потому что сопряжение принципов территориальной целостности и национального самоопределения - оно уже, по сути, означало, что это самоопределение возможно только в рамках государства Азербайджан. И вот эту истину армянское общество и армянские политики никак не могли эмоционально воспринять. И почему народ покинул Карабах? Потому что люди уже в третьем поколении жили в независимой стране. И сегодня их возврат в родные дома невозможен, потому что это невозможно психологически. Люди жили в другой системе координат.

Армен Дарбинян

Я бы очень хотел, чтобы азербайджанское руководство чувствовало свою ответственность перед историческими памятниками, перед армянским наследием. Да, там сегодня нет армян, но есть армянское наследие. И его сохранность должна быть обязательством азербайджанского государства. Без этого мир не будет возможен.

«Выйти на чистую воду»

Нам нужно выйти на чистую воду в региональном масштабе. И понять свою роль. Каким образом мы соотносимся с нашими соседями? Как мы обеспечиваем свою безопасность? Каким образом мы взаимодействуем с нашими партнёрами? Как мы перезагружаем наши отношения с Россией, каким образом выходим на новый вектор взаимоотношений с Европой, с Соединёнными Штатами?

Внутренние манипуляции

Мы были обязаны с позиции силы преодолеть комплекс геноцида в 2015 году и начать реальный процесс перемирия и достижения мира с Азербайджаном. Вместо этого Армения пошла на изменение Конституции, превращение в парламентскую страну, с тем чтобы у президента была возможность переизбраться премьер-министром. Мы пошли на внутренние манипуляции, спекуляции и потеряли время.

Потеряли драгоценное время, и, в общем-то, именно это привело к тому, что мы оказались в войне, которая изначально была проиграна. Почему? Потому что наш расчёт был всегда на стратегического союзника. После 2015 года мы плавно шли к ситуации, в которой мы уже не были единственным стратегическим союзником России в регионе. Появился ещё один стратегический союзник - Азербайджан.

Совет Кириенко

В Кремле создали новое управление, которое курирует Сергей Кириенко. Я очень хочу посоветовать своему давнему коллеге Кириенко не концентрироваться на создании каких-то новых форматов к выборам [в Армении] и не участвовать в выборном процессе. Не надо участвовать в армянских выборах. Это проигрышная стратегия. Надо думать о том, каким образом перезагрузить отношения, какую роль может играть Армения для России в будущем.

«Разговор прошедшего времени»

Разговор про ошибки, про бездарно проигранную войну - это разговор прошедшего времени. Сегодня этот разговор более не является действенным. Надо думать о том, какую перспективу предлагаешь стране. Я не вижу сегодня реальной альтернативы той перспективе, которая предлагается действующей властью. Мир и мировые лидеры сегодня разговаривают с Пашиняном. И они совершенно точно не готовы разговаривать с кем-то другим. Поэтому мне кажется, что выборы 2026 года не будут конкурентными.

«Меня считают армянским националистом»

Мы Россию и русских всегда воспринимали как родных и как братьев. Но мы требуем уважения нашего суверенитета. Это очень важно. Я всегда требовал этого - когда был на госслужбе и на академической работе. У меня паспорт, которым я горжусь. Когда рухнул Советский Союз, мне было 25 лет, и я почувствовал, что у меня открывается новое дыхание. Многие в российской политической тусовке считают меня армянским националистом. Если судить с точки зрения служения национальным интересам, то они правы. Да, я армянский националист. Но националист, который уважительно относится ко всем, признаёт права и интересы всех. Но при этом требует должного отношения к суверенитету своего государства.

Позиция Москвы в отношении Рубена Варданяна

Мне не нравится позиция официальной Москвы, которая открещивается от Рубена Варданяна, мотивируя это тем, что он отказался от российского гражданства. Отказ от гражданства в его случае был не шагом против России, а действием, подтверждающим его служение делу самоопределения Карабаха.

Рубен - человек, который, с моей точки зрения, сделал очень многое для российского общества и государства. Он родоначальник инвестиционного банкинга в России, инициатор создания школы «Сколково».