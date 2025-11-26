Ален Симонян: «Однажды число пленных в Азербайджане дойдет до нуля»

Ереван /Медиамакс/. Сегодня спикер парламента Ален Симонян выразил уверенность, что «однажды число пленных в Азербайджане дойдет до нуля».
«В Азербайджане 23 подтверждённых пленных. Давайте подождём, я уверен, что число пленных в какой-то момент дойдет до нуля. Все вернутся, включая тогдашнее руководство Карабаха», - заявил Ален Симонян в беседе с журналистами.
Спикер парламента подчеркнул, что власти сделают всё возможное, чтобы «все пленные без исключения вернулись в Армению».
«Мы работаем как с международными организациями, так и с ними [Азербайджаном] над решением этого вопроса», - отметил Симонян.
