Пашинян: Строительство TRIPP должно начаться во второй половине 2026 года - Mediamax.am

13 Ноябрь 2025
Пашинян: Строительство TRIPP должно начаться во второй половине 2026 года


Фото: primeminister.am


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «до конца года правительство Армении должно на бумаге описать все детали, связанные с «Маршрутом Трампа (TRIPP)».

«Мы должны согласовать все детали в первой половине 2026 года, а во второй половине года - начать строительные работы. Таков план», - заявил премьер-министр в парламенте, отвечая на вопросы депутатов.

 

«Мы сделаем всё, чтобы этот график был чётко реализован. Могу с уверенностью сказать, что проект будет реализован быстро и на условиях, прописанных в Вашингтонской декларации», - добавил Никол Пашинян.

