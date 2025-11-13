Пашинян назвал невозможным обмен территориями без учета позиции граждан Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «территориальные вопросы с Азербайджаном будут решаться исключительно путём демаркации и делимитации».

«Мы не можем отказаться от суверенной территории Армении, то есть, от повестки восстановления территориальной целостности Республики Армения. Должна состояться демаркация, в результате которой контур территориальной целостности стран, основанный на Алма-Атинской декларации, должен быть переосмыслен. После этого будут обсуждаться все остальные комбинации и варианты», - заявил Никол Пашинян в беседе с журналистами в парламенте.

Он отметил, что все вопросы должны решаться путём демаркации, исключая любые силовые сценарии:

«Если речь идёт об обмене территориями, то очевидно, что без учета позиции граждан Армении он не состоится. Даже если даже речь не идёт о прямом референдуме, без учета позиции граждан Армении это просто невозможно».