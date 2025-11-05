Пашинян считает «опасной» тему возвращения беженцев

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «конфликт между Арменией и Азербайджаном урегулирован политически, но продолжается в социально-психологическом плане».
«Мы не знаем, что такое мир, мы никогда не жили с этим явлением. Даже в период, предшествовавший обретению независимости, основой наших отношений был конфликт. Мы обрели независимость благодаря энергетике, исходящей от конфликта. Более чем тридцатилетний конфликт урегулирован политически, но в социально-психологическом плане невозможно выключить рубильник и нажать на тормоза. Именно поэтому об этом время от времени говорят в Армении и Азербайджане, на уровне прессы, экспертов и даже глав государств», - сказал премьер, выступая на конференции «Форум Орбели 2025: строя мир и многостороннее сотрудничество».
По словам Никола Пашиняна, если «мы пытаемся найти логику и оправдание сегодняшним действиям в истории, это значит, что мы не верим в мир».
«Я считаю опасной повестку возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев, поскольку это означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта», - сказал он.
3 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что «возвращение азербайджанцев на территорию современной Армении не должно пугать армянский народ и армянское государство».
