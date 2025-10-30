Пашинян не сомневается, что «граждане Армении поддержат мирную повестку»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «мир с Азербайджаном - это историческое изменение не только в двусторонних отношениях, но и для региона в целом».

«Впервые Армения и Азербайджан получат возможность использовать территорию друг друга для внутренних, двусторонних и международных коммуникаций. Учитывая, что в настоящее время мир переживает кризис цепочек поставок, это может действительно переломить ситуацию в международной торговле, а также для нашего региона», - заявил Никол Пашинян в ходе дискуссии «На перекрестках лидерства» на Парижском форуме мира.

Пресс-служба правительства сообщает, что, говоря о предстоящих парламентских выборах в Армении, Никол Пашинян отметил, что это будет важное политическое событие, имеющее большое значение для мирного процесса, а также для будущего процветания и стабильности.

«И я уверен, что народ Республики Армения поддержит то, чего мы достигли. Я не сомневаюсь, что граждане Армении поддержат мирную повестку и мирный процесс», - отметил премьер-министр Армении.