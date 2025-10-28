Пашинян: 2026 год будет иметь решающее значение в плане мира - Mediamax.am

28 Октябрь 2025
Пашинян: 2026 год будет иметь решающее значение в плане мира


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что 2026 год «будет иметь решающее значение в плане мира».

«В июне состоятся следующие парламентские выборы. На них будет поднят ключевой вопрос, ответ на который должен дать армянский народ. Он должен сделать свой выбор в пользу мира. В противном случае Армения скатится к конфликту, к «логике форпоста». Выступая за мир, армянский народ отстаивает свою вновь обретенную независимость, свой суверенитет, свое государство», - заявил Никол Пашинян во время обсуждения проекта бюджета на 2026 год в парламенте.

 

Он отметил, что впервые государственный бюджет обсуждается в условиях мира.

 

«Мир уже имеет свои параметры и статистику. За 1 год и 8 месяцев ни один солдат не погиб в результате перестрелки на армяно-азербайджанской границе. Такого срока у нас ещё не было за всю историю нашей независимости», - заявил Никол Пашинян.

