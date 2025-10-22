«Мы стремимся к скорейшему освобождению пленных» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
22 Октябрь 2025
435 просмотров

«Мы стремимся к скорейшему освобождению пленных»


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что «вопрос удерживаемых в Азербайджане лиц остаётся серьёзной гуманитарной проблемой, требующей решения».

«Мы стремимся к скорейшему освобождению пленных и их воссоединению с семьями. Другим важным гуманитарным приоритетом является выяснение судеб многочисленных пропавших без вести», - заявил Ален Симонян, выступая на общих дебатах 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

 

В своем выступлении спикер парламента Армении также заявил:

 

«В сентябре 2023 года, всего за несколько дней, более 100 000 армян были вынуждены покинуть Карабах и переселиться в Армению. Для государства с трёхмиллионным населением это стало серьёзным испытанием на прочность и стойкость.

 

Предоставляя убежище, медицинскую помощь, образование и работу, правительство Армении отреагировало с состраданием и решимостью. Это испытание показало, что даже малые страны, руководствуясь принципами, могут воплотить в жизнь видение человечества, вдохновлённое нашими высшими идеалами».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 21, 2025 14:40
В Ереване приветствуют заявление Ильхама Алиева

Армия и Полиция | Октябрь 21, 2025 12:24
С 1 января срок срочной военной службы составит 1,5 года

Внешняя политика | Октябрь 21, 2025 12:09
Мирзоян и Каллас обсудили механизны противодействия гибридным угрозам
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025