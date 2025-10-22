Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что «вопрос удерживаемых в Азербайджане лиц остаётся серьёзной гуманитарной проблемой, требующей решения».
«Мы стремимся к скорейшему освобождению пленных и их воссоединению с семьями. Другим важным гуманитарным приоритетом является выяснение судеб многочисленных пропавших без вести», - заявил Ален Симонян, выступая на общих дебатах 151-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
В своем выступлении спикер парламента Армении также заявил:
«В сентябре 2023 года, всего за несколько дней, более 100 000 армян были вынуждены покинуть Карабах и переселиться в Армению. Для государства с трёхмиллионным населением это стало серьёзным испытанием на прочность и стойкость.
Предоставляя убежище, медицинскую помощь, образование и работу, правительство Армении отреагировало с состраданием и решимостью. Это испытание показало, что даже малые страны, руководствуясь принципами, могут воплотить в жизнь видение человечества, вдохновлённое нашими высшими идеалами».
