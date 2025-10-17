Алиев: недопонимание между Азербайджаном и Францией осталось в прошлом - Mediamax.am

18 Октябрь 2025
Алиев: недопонимание между Азербайджаном и Францией осталось в прошлом


Фото: https://azertag.az/


Ереван /Медиамакс/. Недопонимание между Азербайджаном и Францией осталось в прошлом, в отношениях двух стран начался новый период.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты у нового посла Франции в Баку Софи Лагут.

 

«Напомнив о встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Копенгагене, Ильхам Алиев отметил, что вопросы, вызывавшие недопонимание между двумя странами, остались в прошлом», - говорится в сообщении пресс-службы Алиева.

 

Он отметил важность восстановления и развития деловых контактов, сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

 

Медиамакс напоминает, что год назад Ильхам Алиев выступал с резкой критикой в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона. Выступая 13 ноября 2024 года на на Саммите малых островных развивающихся государств (SIDS), проводимом в рамках СОР29, Алиев, в частности, сказал:

 

«Режим президента Макрона убил 13 и ранил 169 человек во время законного протеста канаков в Новой Каледонии в этом году. 1700 человек было арестовано. Во время протеста на Мартинике и Гваделупе было арестовано 38 человек. После этого Франция не была осуждена ни Европейской комиссией, ни Европейским парламентом, ни Парламентской Ассамблеей Совета Европы. Это политическое лицемерие. Европейский парламент и Парламентская Ассамблея Совета Европы - два института, ставшие символами политической коррупции, разделяют с правительством президента Макрона ответственность за убийства невинных людей. Все политические заключенные во Франции должны быть немедленно освобождены». 

