Уиткофф подтвердил поддержку мирной повестки со стороны США

Ереван /Медиамакс/. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф подтвердил поддержку Соединенными Штатами мирной повестки Армении и Азербайджана.

Посольство Армении в США сообщает, что он заявил об этом на встрече с послом Нареком Мкртчяном.

«Собеседники обсудили ход выполнения соглашений от 8 августа и региональные процессы. Посол выразил благодарность Стиву Уиткоффу за его усилия по установлению мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении посольства.