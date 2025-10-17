Уиткофф подтвердил поддержку мирной повестки со стороны США - Mediamax.am

18 Октябрь 2025
450 просмотров

Уиткофф подтвердил поддержку мирной повестки со стороны США


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Специальный посланник президента США Стив Уиткофф подтвердил поддержку Соединенными Штатами мирной повестки Армении и Азербайджана.

Посольство Армении в США сообщает, что он заявил об этом на встрече с послом Нареком Мкртчяном.

 

«Собеседники обсудили ход выполнения соглашений от 8 августа и региональные процессы. Посол выразил благодарность Стиву Уиткоффу за его усилия по установлению мира и стабильности в регионе», - говорится в сообщении посольства.

