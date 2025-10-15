Трамп считает Алиева и Пашиняна «соотечественниками»

Ереван /Медиамакс/. Перед подписанием декларации Саммита о мире на Ближнем Востоке в Шарм-эль-Шейхе 13 октября президент США Дональд Трамп вновь сделал неоднозначное заявление, говоря об Армении и Азербайджане.

Как свидетельствует видеозапись телекомпании Fox News, примерно через 5 минут после начала мероприятия президент США повернулся и, увидев президента Азербайджана Ильхама Алиева, воскликнул: «Azerbaijan!».

Затем Трамп спросил Алиева:

- And where is your compatriot? («А где же ваш соотечественник?»).

Президент Азербайджана указал на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

«Найдя» его, Трамп говорит:

- And you guys are still getting along, right? («Вы всё ещё ладите, не так ли?»).

Затем президент США продолжил:

- They fought for 32 years and in one hour we settle it. And they like each other. («Они воевали друг с другом 32 года, и мы решили всё за один час. И они нравятся друг другу»).