Трамп считает Алиева и Пашиняна «соотечественниками» - Mediamax.am

15 Октябрь 2025
Трамп считает Алиева и Пашиняна «соотечественниками»


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Перед подписанием декларации Саммита о мире на Ближнем Востоке в Шарм-эль-Шейхе 13 октября президент США Дональд Трамп вновь сделал неоднозначное заявление, говоря об Армении и Азербайджане.

 

Как свидетельствует видеозапись телекомпании Fox News, примерно через 5 минут после начала мероприятия президент США повернулся и, увидев президента Азербайджана Ильхама Алиева, воскликнул: «Azerbaijan!».

 

Затем Трамп спросил Алиева:

 

- And where is your compatriot? («А где же ваш соотечественник?»).

 

Президент Азербайджана указал на премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

 

«Найдя» его, Трамп говорит:

 

- And you guys are still getting along, right? («Вы всё ещё ладите, не так ли?»).

 

Затем президент США продолжил:

 

- They fought for 32 years and in one hour we settle it. And they like each other. («Они воевали друг с другом 32 года, и мы решили всё за один час. И они нравятся друг другу»).

Комментарии

