Арташес Икономов: Вопрос доверия к государству является основополагающим

Интервью Медиамакс с соучредителем конституционного движения «НЖАР» Арташесом Икономовым

- В июне 2023 года Вы говорили, что следует оставить в стороне свое «я», чтобы трансформироваться в «мы». Вы выступили одним из соучредителей движения «Нжар» - означает ли это, что таким образом Вы решили на практике содавать это «мы»?

- Да, это так. Ещё в мае 2023 года мы вместе с друзьями пришли к выводу, что причина неудач нашего государства в том, что наше население очень разрозненно. Естественно, у каждого есть собственное «я», но оно не должно преобладать, когда речь идёт о строительстве государства.

После развала СССР, когда стало возможным строительство нового независимого армянского государства, руководители того времени, не имея опыта и не будучи готовыми, не смогли организовать работу институтов таким образом, чтобы граждане Армении видели в своём государстве партнёра, а не врага, который всегда хочет что-то оттяпать у гражданина.

Вопрос доверия к государству является основополагающим. Когда оно возникнет, тогда мы легче превратимся в «мы», и только после этого у нашего государства появится собственное «я».

Государство с собственным «я» сможет стать гарантом безопасности каждого гражданина. Такое государство будет инвестиционно привлекательным и, соответственно, экономически развитым. Наше конституционное движение «НЖАР» предлагает проект строительства именно такого государства.

- В ситуации, когда будущее Армении далеко не гарантированно, вы, по сути, предлагаете построение государства нового типа. Насколько реалистично и оправданно делать это сейчас, когда страна стоит перед экзистенциальными вызовами?

- Мы предлагаем провести глобальные изменения в структуре управления государством именно сейчас, поскольку обладаем видением и пониманием того, куда движется мир.

Мы отдаём себе отчёт в том, что простые точечные изменения в экономике, внешней и внутренней политике, а также в оборонной и социальной системах не будут эффективными в долгосрочной перспективе.

Безусловно, можно уповать на честных и профессиональных руководителей, если таковые придут к власти, и ждать от них полезных изменений. Но где гарантии, что следом за ними не придут популисты и всё снова не вернётся к практике последних 35 лет?

Именно поэтому сейчас, когда мир стоит на пороге глобальных перемен, нам необходимо объединиться и провести такие изменения, которые на сто лет вперёд не позволят случайным людям и популистам приходить к власти. Нам нужны институты, которые позволят взращивать высокопрофессиональную элиту.

Кроме того, жизненно важно объединить усилия с диаспорой в этом вопросе и совместно строить сильное армянское государство. Мы предлагаем, чтобы в верхней палате нашего парламента была представлена диаспора, с которой будут советоваться и которой, в свою очередь, будет помогать армянское государство.

- Вы выдвинули Нину Карапетянц на пост премьер-министра Армении. Может ли это в каком-то смысле означать констатацию того факта, что в Армении политики-мужчины исчерпали ресурс доверия общества?

- Заявляю с полной ответственностью: в политическом поле Армении сегодня нет ни одного мужчины, формально соответствующего конституции для выдвижения на пост премьер-министра, который был бы достойным кандидатом — человеком с высокими моральными принципами, боровшимся со всеми предыдущими режимами ради утверждения верховенства права.

Нина Карапетянц даст фору всем нынешним кандидатам. Она - и опытный руководитель, и честный человек, и, что самое главное, носитель высоких моральных ценностей. Нина Карапетянц мать двоих детей. Ее сын - призывного возраста и Нина как никто другой ценит мир и сделает всё, чтобы армянские дети жили в мире.

- Бытует мнение о том, что новые и небольшие политические силы будут не в состоянии бороться за победу на предостоящих выборах и будут лишь «распылять голоса». Что Вы можете противопоставить этому мнению?

- Наша задача - объединить все здоровые силы, чтобы вместе представить нашему активному избирателю программу, которая реально изменит ситуацию в стране.

Программу, при которой врач, учитель и военный станут самыми уважаемыми людьми; при которой можно будет зарабатывать много денег, но будет стыдно кичиться своим богатством.

Предлагаемая нами программа не имеет аналогов. Все остальные силы достают давно написанные тексты, меняют в них цифры, начинают обещать увеличение зарплат и пенсий, уменьшение налогов и строительство тысяч заводов. Все это - бред. Если не изменить структуру управления государством, мы будем получать всё новых и новых авторитарных лидеров, которых потом приходится щипцами отрывать от кресла.

Наша модель позволит объединить те силы, которые не стремятся к единоличному правлению. Это также станет лакмусовой бумажкой и позволит понять, кто стремится к креслу, а кто хочет реальных изменений.

Мы уже ведём переговоры со многими политическими силами и уверены, что не только пройдём в парламент, но и что наша победа будет сокрушительной.

- Каким вы видете свой приход к власти и что может этому помешать?

- Наша стратегия предполагает аккумуляцию около 600 тысяч голосов избирателей, большую часть которых составит молодёжь. Мы уверены, что пенсионеры также нас поддержат, когда поймут, каким образом мы готовы повысить их пенсии на 100%. Это не предвыборное обещание, а реальность, которую мы можем математически доказать.

Мы обращаемся ко всем, кто любит нашу страну и готов вместе с нами начать строить государство, о котором мы мечтаем.

Однако на нашем пути есть серьёзные проблемы. Одна из ключевых - Первый канал, который, называясь Общественным, по сути таковым не является. Он превратился в пропагандистский рупор правительства. Руководство канала и, в частности, ведущий Петрос Казарян, чья жена является министром, открыто лоббируют интересы правящей партии.

Оппонентов из оппозиции, которые не идут с ними на сделку, они стараются игнорировать. А если даже приглашают в эфир, то используют грязные приёмы: не дают высказаться, перебивают и навешивают непозволительные ярлыки, доходя до откровенной клеветы и фейков.

Это серьёзнейшая проблема. Если мы не вернём Общественный телеканал обществу и не выгоним оттуда пропагандистов правящей партии, нам будет крайне трудно достучаться до регионов. Но я уверен, что ещё до выборов мы сможем победить и вернуть Общественный канал нашему обществу.

- В документах вашего движения говорится: «Мы приходим, чтобы сформировать такую систему, где власть принадлежит своему единственному хозяину - самоопределившемуся обществу». Имеет ли общество желание «самоопределяться»? Сложно не заметить апатию, в которой пребывает значительная часть общества.

- Апатию в обществе вызывали и вызывают все те руководители, которые вечно лгут перед выборами, а после победы живут ради себя и своих родственников. Люди в нашем обществе всегда были готовы к самоопределению как народ, но власти всячески препятствовали этому, ведь объединённый и самоопределившийся народ представляет прямую угрозу для автократов и жуликов у власти.

Поэтому они делали всё, чтобы люди не могли самоопределиться, несмотря на внутреннюю потребность в этом. И тогда народ был вынужден пойти другим путём, чтобы обезопасить себя в стране, где не работают законы и право. В такой ситуации приходится надеяться лишь на родственные, дружеские и кумовские связи.

Такой способ выживания и объединения должен стать атавизмом. Наша страна обязана войти в правовое поле вместе с самоопределившимся народом.

- Большинство избирателей Армении не ходит на выборы, и в этих условиях действующим властям удается мобилизовать свой электорат. Как вы планируете вернуть доверие людей к выборам?

- Как показали последние муниципальные выборы, около 70% населения игнорирует их по одной простой причине: отсутствует реальная новая и честная сила, способная вызвать доверие. Эти 70% — активные граждане, которые в прошлом ходили на выборы, а теперь выбрали подход «чума на оба ваших дома», отвергая как старых, так и нынешних руководителей.

А мы - те, кто никогда не работал ни при какой власти. «НЖАР» - это объединение людей, не приближавшихся к власть имущим, всегда стоявших на стороне права и закона и не получавших зарплату государственного чиновника. В отличие от многих слуг режима с их огромными окладами, мы - новые люди с практичными идеями.

Мы - борцы, чья история говорит сама за себя. И даже у наших женщин больше смелости, чем у многих так называемых «новых старых» политиков. Я не сомневаюсь: народ выйдет и выберет нас. Люди чувствуют честность и чистую энергию даже через экран телефона!

- Предполагается, что в случае победы на выборах вы инициируете конституционные изменения, что потребует времени. Как будет управляться страна до их осуществления?

- На выборы мы пойдём единой коалицией. До начала предвыборного процесса мы представим теневое правительство под руководством Нины Карапетянц, которое обнародует тактическую программу. В ней будут изложены необходимые первоочередные меры и план работы на 3–5 лет во внутренней и внешней политике.

Что касается конституционной реформы, то сам референдум мы проведём в срок от 1,5 до 2 лет после прихода к власти.