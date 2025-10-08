Алиев поздравил Путина «без лишней огласки» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
08 Октябрь 2025
526 просмотров

Алиев поздравил Путина «без лишней огласки»


Фото: Reuters


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил сегодня президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«Глава нашего государства поздравил президента Российской Федерации с днем рождения. Владимир Путин поблагодарил за поздравления. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», - говорится в сообщении азербайджанского государтсвенного агентства Azertac.

 

Медиамакс отмечает, что сообщение о телефонном разговоре двух президентов на сайте Azertac озаглавлено «Сообщение Пресс-службы Президента». 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Внешняя политика | Октябрь 7, 2025 17:12
Пашинян подчеркнул важность развития отношений между Арменией и Россией

Политика | Октябрь 7, 2025 17:00
Алиев поздравил Путина «без лишней огласки»

Регион | Октябрь 7, 2025 16:23
Алиев заявил об «открытии Зангезурского коридора»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025