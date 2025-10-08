Алиев поздравил Путина «без лишней огласки»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил сегодня президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

«Глава нашего государства поздравил президента Российской Федерации с днем рождения. Владимир Путин поблагодарил за поздравления. В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах отношений между Азербайджаном и Россией», - говорится в сообщении азербайджанского государтсвенного агентства Azertac.

Медиамакс отмечает, что сообщение о телефонном разговоре двух президентов на сайте Azertac озаглавлено «Сообщение Пресс-службы Президента».