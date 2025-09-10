Мирзоян: Вопрос военнопленных находится в центре нашего внимания - Mediamax.am

220 просмотров

Мирзоян: Вопрос военнопленных находится в центре нашего внимания


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «если мирный договор будет подписан в ближайшее время, мы всё равно не сможем сказать, что всё закончилось, что мир установлен».

«Парафирование мирного соглашения с Азербайджаном - очень важное событие. Можно сказать, что мир установлен, но мы всё ещё в начале пути. Мир - это долгий процесс, он требует заботы и внимания, требует осторожности с точки зрения каждого слова», - заявил министр иностранных дел в парламенте.

 

Он подчеркнул, что «стороны не стреляют друг в друга, риск эскалации равен нулю, риск возникновения горячего конфликта минимален».

 

«Но, к сожалению, остаётся много проблем, одна из которых - вопрос военнопленных. Вопрос военнопленных, заложников, находится в центре нашего первостепенного внимания. Уверяю вас, что эта работа продолжается сегодня и не прекратится завтра», - сказал Арарат Мирзоян.

 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Образование | Сентябрь 10, 2025 17:59
Вероника Зонабенд: Рубен твердо верит в лучший мир

Политика | Сентябрь 10, 2025 17:17
Мирзоян: Вопрос военнопленных находится в центре нашего внимания

Политика | Сентябрь 10, 2025 12:45
Новый посол Великобритании начала работу в Ереване
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025