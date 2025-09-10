Мирзоян: Вопрос военнопленных находится в центре нашего внимания

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «если мирный договор будет подписан в ближайшее время, мы всё равно не сможем сказать, что всё закончилось, что мир установлен».

«Парафирование мирного соглашения с Азербайджаном - очень важное событие. Можно сказать, что мир установлен, но мы всё ещё в начале пути. Мир - это долгий процесс, он требует заботы и внимания, требует осторожности с точки зрения каждого слова», - заявил министр иностранных дел в парламенте.

Он подчеркнул, что «стороны не стреляют друг в друга, риск эскалации равен нулю, риск возникновения горячего конфликта минимален».

«Но, к сожалению, остаётся много проблем, одна из которых - вопрос военнопленных. Вопрос военнопленных, заложников, находится в центре нашего первостепенного внимания. Уверяю вас, что эта работа продолжается сегодня и не прекратится завтра», - сказал Арарат Мирзоян.