Новый посол Великобритании начала работу в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Замминистра иностранных дел Армении Ваан Костанян принял новоназначенного посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Армения Александру Памелу Коул по случаю вручения копий верительных грамот.

В сообщении МИД Армении говорится:

«Стороны обсудили итоги второго раунда стратегического диалога между Арменией и Соединенным Королевством, состоявшегося в Ереване 26 августа 2025 года, и наметили дальнейшие действия.

Собеседники с удовлетворением отметили последовательное развитие и углубление двусторонних отношений между Арменией и Соединенным Королевством и подтвердили обоюдную приверженность выводу двустороннего сотрудничества на новый уровень стратегического партнерства.

Заместитель Министра иностранных дел представил договоренности, достигнутые в Вашингтоне в рамках урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, а также видение Армении в контексте дальнейших шагов по институционализации мира», - говорится в сообщении.