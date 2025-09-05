Глава Союза армян России: «Победа Пашиняна «не принесет Армении ничего хорошего» - Mediamax.am

384 просмотров

Глава Союза армян России: «Победа Пашиняна «не принесет Армении ничего хорошего»


Фото: sputniknews.ru


Ереван /Медиамакс/. Президент Союза армян России Ара Абрамян заявил, что победа премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих в 2026 году парламентских выборах «не принесет Армении ничего хорошего».

Как сообщает ТАСС, Ара Абрамян заявил об этом на пресс-конференции по случаю 25-летия союза.

 

«Если его выберут, я очень боюсь, Армению после этого ничего хорошего не ждет. Он ни одного вопроса не решил. Для него закона не существует. Он говорит: «Закон - это я». Все ясно. С улицы пришел и уличными правилами он управляет целой страной», - сказал Абрамян.

 

По его словам, Пашинян должен был уйти с поста премьер-министра «еще давно». 

 

«Я много раз это говорил, он должен был уйти мирно», - заявил Ара Абрамян.

