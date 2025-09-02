Серж Саргсян: Враг каждый день выдвигает свои требования - Mediamax.am

Серж Саргсян: Враг каждый день выдвигает свои требования


Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Армении Серж Саргсян заявил сегодня, что «и сегодня существуют возможности и основания для международного давления на власти Азербайджана, однако действующая администрация Армении намеренно не применяет этот инструментарий».

«Мы не можем молчаливо соглашаться с пораженческой, губительной и полной утрат политикой властей-капитулянтов, которую обманом преподносят как мир. Между тем он не подкреплен никакими гарантиями, а враг каждый день выдвигает властям-капитулянтам свои требования.

 

Для охваченного страхом потерять собственное кресло захватчика власти Арцах - не Родина, а тяжкое бремя; арцахцы - не соотечественники, а просители временного убежища; восстановление исторической справедливости - не цель, а мешающее обстоятельство», - заявил Серж Саргсян в обращении по случаю Дня независимости Республики Арцах.

 

«Неоспоримо, что никакой оккупант или диктатор, никакое временное поражение не сможет поколебать нашу волю жить на дарованной нам Богом земле свободно, независимо, мирно и счастливо, как и другие народы. Арцах - священная часть Родины армян, а возвращение арцахских армян - их неотъемлемое и основополагающее право», - заявил экс-президент.

