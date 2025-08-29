Лилит Макунц будет назначена главным советником премьер-министра

Ереван /Медиамакс/. Лилит Макунц, отозванная с должности посла Армении в США, будет назначена главным советником премьер-министра.
Об этом сегодня сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Лилит Макунц была послом Армении в США с августа 2021 года.
В 2018–2019 годах она занимала пост министра культуры Армении, в 2019–2021 годах - руководитела фракцией «Мой шаг» в парламенте.
Новым послом Армении в США назначен Нарек Мкртчян, занимавший последние 4 года пост министра труда и социальных вопросов Армении.
