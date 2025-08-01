Глава Союза армян России намерен помочь консолидации армянской оппозиции

Ереван /Медиамакс/. Президент Союза армян России Ара Абрамян заявил, что будет способствовать объединению выступающих против премьер-министра Никола Пашиняна политических сил в Армении на парламентских выборах в 2026 году.

«Не собираясь принимать участия в предстоящих выборах, я тем не менее использую все свои возможности, чтобы помочь объединению здоровых сил, способных последовательно и с любовью к Родине использовать имеющийся экономический и человеческий потенциал, в том числе диаспоры, чтобы возродить Армению», - сказал он агентству ТАСС.

«История последних семи лет - печальное свидетельство того, как Пашинян, манипулируя настроениями, сделал поверивших ему людей невольными соучастниками того обмана и той национальной трагедии, которую мы сегодня наблюдаем», - заявил Абрамян.