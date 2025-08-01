Пресс-секретарь Пашиняна разъяснила, что именно может быть делегировано

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Назели Багдасарян заявила сегодня, что «в вопросах позиции Армении по вопросу разблокирования транспортных коммуникаций региона возникла определённая путаница».

«Это вполне объяснимо, поскольку эта тема имеет множество нюансов, которые порой усложняются в сочетании с определёнными терминами: аренда, лизинг, право на строительство, делегирование. Каждый из этих терминов, конечно, может иметь разное значение в зависимости от того, к чему конкретно относится.

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Хочу ещё раз подчеркнуть, что Армения никогда не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать варианты транспортных маршрутов, проходящих через её территорию, которые несовместимы с ее территориальной целостностью, суверенитетом и юрисдикцией.

И, наоборот, в рамках территориальной целостности, суверенитета и юрисдикции Армения не только обсуждает различные формулы эксплуатации транспортных маршрутов в регионе, но и заинтересована в достижении соглашения по одной

из этих формул.

Те представители Армения, которые говорят, что Армения не обсуждала, не обсуждает и не будет обсуждать, определённо имеют в виду формулы, несовместимые с ее территориальной целостностью, суверенитетом и юрисдикцией.

А представители Армении, говорящие об обсуждениях, имеют в виду формулы в рамках территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции Республики Армения, права на строительство и т.д., о которых премьер-министр Пашинян говорил на пресс-конференции 16 июля.

Территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция Республики Армения, конечно, не могут быть делегированы. Может быть делегировано бизнес-управление в сфере железных дорог, трубопроводов и линий электропередач. Кстати, обслуживание и управление автомобильными дорогами в Армении сегодня и всегда делегируется частным компаниям. Другой вопрос - насколько качественно осуществляется это управление», - написала Назели Багдасарян на своей странице в Facebook.