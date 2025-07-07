Саакашвили: «Пашинян сделал то, чего я не смог»

Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что задержав бизнесмена Самвела Карапетяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал то, чего не удалось ему самому в период пребывания у власти.
«После неудачной войны Пашинян сделал в Армении то, что я не сделал в 2011–2012 годах, - задержал армянского Иванишвили, миллиардера Карапетяна», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.
Как сообщает Новости-Грузия, экс-президент Грузии считает, что нынешние процессы на Южном Кавказе – это «прямой итог ослабевания России в Украине». По его словам, «началось сближение Азербайджана и Армении, что является тяжелейшим ударом по России».
В этой ситуации, по мнению Саакашвили, Грузия, где «Иванишвили и его свора окончательно опостылели», выглядит «полной аномалией». Он отметил «дефицит лидеров» и призвал критиков «Грузинской мечты» к самоорганизации.
«Активная часть общества должна проявить инициативу и перестать ходить по замкнутому кругу. Геополитические процессы нам очень помогают, но и терять время нам нельзя», - заявил Саакашвили.
Медиамакс отмечает, что в октябре 2023 года находящийся в заключении Михеил Саакашвили выступил с обращением к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. призвав «пойти ва-банк» и обострить отношения с Москвой».
В феврале 2024 года Саакашвили направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана, в котором назвал последнего «Ильхамом Победителем».
«Мы являемся свидетелями золотого века Азербайджана, наступившего благодаря лидерству мирового уровня Ильхама Алиева», - писал бывший президент Грузии.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.