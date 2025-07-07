Саакашвили: «Пашинян сделал то, чего я не смог» - Mediamax.am

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Саакашвили: «Пашинян сделал то, чего я не смог»


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что задержав бизнесмена Самвела Карапетяна, премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал то, чего не удалось ему самому в период пребывания у власти.

«После неудачной войны Пашинян сделал в Армении то, что я не сделал в 2011–2012 годах, - задержал армянского Иванишвили, миллиардера Карапетяна», - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

 

Как сообщает Новости-Грузия, экс-президент Грузии считает, что нынешние процессы на Южном Кавказе – это «прямой итог ослабевания России в Украине». По его словам, «началось сближение Азербайджана и Армении, что является тяжелейшим ударом по России».

 

В этой ситуации, по мнению Саакашвили, Грузия, где «Иванишвили и его свора окончательно опостылели», выглядит «полной аномалией». Он отметил «дефицит лидеров» и призвал критиков «Грузинской мечты» к самоорганизации. 

 

«Активная часть общества должна проявить инициативу и перестать ходить по замкнутому кругу. Геополитические процессы нам очень помогают, но и терять время нам нельзя», - заявил Саакашвили.

 

Саакашвили призвал Пашиняна «пойти ва-банк» и обострить отношения с Москвой

Медиамакс отмечает, что в октябре 2023 года находящийся в заключении Михеил Саакашвили выступил с обращением к премьер-министру Армении Николу Пашиняну. призвав «пойти ва-банк» и обострить отношения с Москвой».

 

В феврале 2024 года Саакашвили направил Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю переизбрания на пост президента Азербайджана, в котором назвал последнего «Ильхамом Победителем».

 

Саакашвили: «Алиев навсегда останется в истории как Ильхам Победитель»

«Мы являемся свидетелями золотого века Азербайджана, наступившего благодаря лидерству мирового уровня Ильхама Алиева», - писал бывший президент Грузии.

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