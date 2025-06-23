Диаспора должна вновь стать одним из столпов Армении, сказал Самвел Карапетян

Ереван /Медиамакс/. Бизнесмен Самвел Карапетян через свою юридическую команду сделал очередное заявление, на этот раз посвященное отношениям Армения-Диаспора.

В нем, в частности, говорится:

«Чего удалось достичь нынешним властям? Всего за короткое время полностью уничтожить присутствие диаспоры в жизни Республики Армения. Абсурдно, что въезд некоторых наших соотечественников из Франции, Нидерландов, России и других стран запрещён, признавая их персонами нон грата. В кратчайшие сроки удалось свести к минимуму патриотические стремления армянских предпринимателей диаспоры инвестировать в Родину и создавать здесь рабочие места. Ведь, в сущности, диаспора — это не просто экономический потенциал, способная развивать Отечество, но и стратегический лоббистский ресурс Армении в мире. Всё это также результат высокомерного поведения одного пенсионера и его небольшой группки, которые с помощью своих НКО вмешиваются во внутренние дела других стран.

Иногда складывается совершенно неприемлемое впечатление, что диаспора не нуждается в Армении, а Армения - в диаспоре. В результате это стоило нашей стране самого крупного и ценного союзника для её развития. Армения практически потеряла самый дорогой и неизмеримый капитал - диаспору. Итогом их действий стало то, что Армения оказалась в положении, когда инвестиции из диаспоры сведены к нулю.

Диаспора вновь должна стать одной из опор Армении.

Будем бороться!»