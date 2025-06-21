Самвел Карапетян. «Скоро суды станут независимыми»

Ереван/Медиамакс/. Предприниматель, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян арестованный сроком на 2 месяца, выступил с заявлением через адвокатов.

В нем говорится:

«День, когда принималось решение о моем аресте, был одним из самых интересных в моей жизни. Я увидел взволнованное состояние следователя, который явно под принуждением выдвинул против меня обвинение, безутешное состояние опытного прокурора на протяжении всего судебного процесса.

И наконец, я увидел поведение сломленного судьи, который в ходе судебного разбирательства словно с удивлением, местами с безразличием выслушивал незаконное обвинение и несостоятельные аргументы, представленные следователем и прокурором, таким образом пытаясь продемонстрировать якобы беспристрастное, независимое поведение. Затем, проведя четыре часа в совещательной комнате, он показал, что зависим и бессилен.

Но ничего, скоро суды станут независимыми.

Будем бороться».