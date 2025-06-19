Самвел Карапетян: меня не смогут сломить незаконным арестом

Ереван /Медиамакс/. Решением суда предприниматель, президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян арестован сроком на 2 месяца.

Пресс-служба «Ташир» распространила заявление Самвела Карапетяна, в котором говорится:

«Уважаемые соотечественники,

Выражаю свою глубокую благодарность за то, что в эти дни вы находитесь рядом со мной и моей семьёй и поддерживаете нас. К сожалению, суд стал наглядным примером для нашего народа, живущего с надеждой на закон и правовое государство. Он доказал, что всё ещё не способен действовать самостоятельно, во имя справедливости и без указаний сверху.

В течение своей жизни, наряду с успехами, я сталкивался и со множеством трудностей, но мой дух всегда оставался непоколебим.

Незаконным арестом, сфабрикованным обвинением меня не смогут сломить или отвлечь от избранных мной принципов. Я всегда буду рядом со своим народом, со Святой Армянской Апостольской Церковью, не щадил и не пожалею сил и энергии ради улучшения жизни Родины и армянства, ради построения благополучного и безопасного будущего. Мы не те, кто разъединяет, а те, кто объединяет народ. Будьте сильны - у нашей победы нет альтернативы. Вперёд с Богом.

Спасибо за вашу поддержку».