Пашинян: «Армении никто не смеет угрожать» - Mediamax.am

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Пашинян: «Армении никто не смеет угрожать»


Фото: primeminister.am


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «заявление Самвела Карапетяна было не о церкви, а об Армении».

«Это была попытка создать впечатление, что некоторые люди могут приезжать в Армению откуда-то и делать что-то «по-своему». У Армении есть определенные рычаги реагирования, и я не потерплю, чтобы кто-либо говорил подобное.

 

Армения - демократическая страна, и каждый в Армении имеет право выражать свое мнение, проводить собрания, участвовать в политической жизни, но никто не смеет угрожать Армении. В подобных случаях я будут прнимать самые жесткие и грубые меры», - заявил Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов в парламенте.

 

Он выразил мнение, что «заявление Самвела Карапетяна не имеет никакого отношения к церкви и ее интересам».

 

«Месяц назад я дал членам правительства поручение: либо компания «Электрические сети Армении» (ЭСА) восстановит ущерб, нанесенный людям, либо будет  национализирована. ЭСА создает энергетический кризис, чтобы возникло внутреннее недовольство. Эта активизация связана именно с этими процессами», - сказал Никол Пашинян, добавив, что проект национализации ЭСА будет представлен в парламент в ближайшее время.

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