Армен Абазян освобожден от должности директора СНБ Армении

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян освободил от должности директора Службы национальной безопасности Армении Армена Абазяна.
Другим решением Пашиняна обязанности директора Службы временно возложены на заместителя директора СНБ Андраника Симоняна.
Армен Абазян занимал должность директора СНБ с 8 ноября 2020 года.
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