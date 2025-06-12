Пашинян: Подобного шанса у нас в истории не было

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «если смотреть с точки зрения идеологии реальной Армении, то наша страна находится в довольно хорошей, перспективной ситуации».
«Пройдя через адские события, мы достигли точки, когда перед нашей страной открылись такие возможности, которых в нашей истории никогда было - шанс обеспечить долговечность государства на ближайшие столетия.
Очевидно, что есть и угрозы, они не новы, но у нас есть возможность управлять этими угрозами теоретически и практически. Новость в том, что перед нашей страной открылись невероятные перспективы во всех отношениях, как экономических, международных, так и политических», - заявил Никол Пашинян на заседании правительства.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.