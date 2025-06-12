Пашинян: Подобного шанса у нас в истории не было - Mediamax.am

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Пашинян: Подобного шанса у нас в истории не было


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «если смотреть с точки зрения идеологии реальной Армении, то наша страна находится в довольно хорошей, перспективной ситуации».

«Пройдя через адские события, мы достигли точки, когда перед нашей страной открылись такие возможности, которых в нашей истории никогда было - шанс обеспечить долговечность государства на ближайшие столетия.

 

Очевидно, что есть и угрозы, они не новы, но у нас есть возможность управлять этими угрозами теоретически и практически. Новость в том, что перед нашей страной открылись невероятные перспективы во всех отношениях, как экономических, международных, так и политических», - заявил Никол Пашинян на заседании правительства.

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