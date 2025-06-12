Пашинян заявил, что у него нет кандидата на пост Католикоса - Mediamax.am

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Пашинян заявил, что у него нет кандидата на пост Католикоса


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него нет кандидата на пост Католикоса.

«К сожалению, у меня нет кандидата на пост Католикоса. Но у меня есть описание Католикоса: это должен быть человек, который верит в Бога, является последователем Иисуса Христа, а не мошенником-ростовщиком, служащим Церкви набожным священнослужителем, а не скрывающимся под рясой распутником», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

 

Премьер-министр отметил, что «некоторые пытаются усмотреть турецкий или азербайджанский след в процессе освобождения Армянской Апостольской Святой Церкви из плена лицемеров и фарисеев».

 

«Тем самым они дают возможность в том числе внешним силам нарушать любой здоровый дискурс, прерывать любые реформы и оставить Армянскую Апостольскую Святую Церковь в тупике», - сказал Никол Пашинян.

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