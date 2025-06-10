Пашинян создает координационную группу для «освобождения Престола»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сегодня «предпринять действенные шаги для освобождения Престола Святого Эчмиадзина и организации выборов нового Католикоса».
«На данном этапе мы должны создать координационную группу для регулирования организационных вопросов вышеуказанной повестки. Членами координационной группы могут стать те последователи Армянской Апостольской Церкви, которые:
1. Всем сердцем верят в нашего живого Господа Иисуса Христа;
2. Прочитали Библию от начала до конца хотя бы один раз;
3. Соблюдали Великий пост хотя бы один раз за последние пять лет;
4. Молятся каждый день;
5. Считают, что повестка обновления Престола исходит из интересов Армянской Апостольской Церкви, нашего народа, нашего государства и соответствует священной традиции наших предков.
Членами Координационной группы могут быть мужчины или женщины, миряне или священнослужители. В случае монашествующих священнослужителей обязательным является соблюдение обета безбрачия.
Ответственность за отбор первых 10 членов координационной группы я возьму на себя.
В дальнейшем группа сама примет решение о процедурах расширения, своей структуре и других возможных вопросах», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
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