Пашинян создает координационную группу для «освобождения Престола» - Mediamax.am

1739 просмотров

Пашинян создает координационную группу для «освобождения Престола»


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал сегодня «предпринять действенные шаги для освобождения Престола Святого Эчмиадзина и организации выборов нового Католикоса».

«На данном этапе мы должны создать координационную группу для регулирования организационных вопросов вышеуказанной повестки. Членами координационной группы могут стать те последователи Армянской Апостольской Церкви, которые:

 

1.    Всем сердцем верят в нашего живого Господа Иисуса Христа;

2.    Прочитали Библию от начала до конца хотя бы один раз;

3.    Соблюдали Великий пост хотя бы один раз за последние пять лет;

4.    Молятся каждый день;

5.    Считают, что повестка обновления Престола исходит из интересов Армянской Апостольской Церкви, нашего народа, нашего государства и соответствует священной традиции наших предков.

 

Членами Координационной группы могут быть мужчины или женщины, миряне или священнослужители. В случае монашествующих священнослужителей обязательным является соблюдение обета безбрачия.

 

Ответственность за отбор первых 10 членов координационной группы я возьму на себя.

 

В дальнейшем группа сама примет решение о процедурах расширения, своей структуре и других возможных вопросах», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Июнь 10, 2025 17:31
В Армении пройдет второй армянский мотофестиваль Harley-Davidson

Внешняя политика | Июнь 10, 2025 11:20
МИД Азербайджана обвинил в искажении фактов помощника президента России

Политика | Июнь 10, 2025 09:55
Пашинян создает координационную группу для «освобождения Престола»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025