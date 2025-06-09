Пашинян призвал «объединиться вокруг повестки освобождения Престола»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал «с любовью и по-христиански объединиться вокруг повестки освобождения Престола и избрания действительно священного духовного лица Католикосом всех армян».

Никол Пашинян написал на своей странице в Facebook:

«Гарегин II нарушил добровольно взятый на себя обет безбрачия и имеет ребенка.

Это факт, и если Гарегин II попытается это отрицать, я докажу это в надлежащем формате.

Следовательно, в соответствии с Каноническим правом Армянской Апостольской Церкви, Гарегин II не мог быть епископом, архиепископом, не мог быть избран и не может быть Католикосом. Ктрич Нерсисян должен освободить Престол.

Как верный последователь Армянской Апостольской Церкви, как человек, который ревностно относится к каждой ценности, каждой святыне, каждому образу и камню нашего духовного наследия, заявляю: Армянская Апостольская Святая Церковь должна иметь новоизбранного Католикоса, чья нравственная репутация будет проверена и подтверждена до выборов Католикоса.

Призываю верных последователей Армянской Апостольской Святой Церкви с любовью и по-христиански объединиться вокруг повестки освобождения Престола и избрания действительно священного духовного лица Католикосом всех армян».